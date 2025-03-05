Венгрия может сорвать предстоящий саммит по Украине

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В ЕС опасаются срыва саммита по Украине из-за Венгрии, который пройдет 6 марта в Брюсселе. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
«В то время как наспех запланированный на четверг саммит всего через несколько дней после менее формальных встреч в Париже и Лондоне сигнализирует о намерении представить решения, дипломаты уже готовятся к тому, что ряд лидеров, возглавляемых венгерским (премьером — ред.) Виктором Орбаном, пустят все под откос», — говорится в статье.
В черновом варианте итогового заявления говорится о продолжении предоставления Украине регулярной помощи, однако собеседники издания сообщили, что Венгрия на это не согласится.
Накануне Орбан заявил, что на саммите странам ЕС необходимо договариваться о собственной безопасности, а не о помощи Украине.
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