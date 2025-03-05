Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Венгрия может сорвать предстоящий саммит по Украине

Венгрия может сорвать предстоящий саммит по Украине

Politico: в ЕС опасаются срыва предстоящего саммита по Украине из-за Венгрии
Фото: iStock/artJazz

Фото: iStock/artJazz

В ЕС опасаются срыва саммита по Украине из-за Венгрии, который пройдет 6 марта в Брюсселе. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
«В то время как наспех запланированный на четверг саммит всего через несколько дней после менее формальных встреч в Париже и Лондоне сигнализирует о намерении представить решения, дипломаты уже готовятся к тому, что ряд лидеров, возглавляемых венгерским (премьером — ред.) Виктором Орбаном, пустят все под откос», — говорится в статье.

В черновом варианте итогового заявления говорится о продолжении предоставления Украине регулярной помощи, однако собеседники издания сообщили, что Венгрия на это не согласится.

Накануне Орбан заявил, что на саммите странам ЕС необходимо договариваться о собственной безопасности, а не о помощи Украине.

Читайте также:

Орбан: в ЕС обсуждают, кто сколько будет платить Киеву после отказа США

Премьер Венгрии Орбан: звездам платили миллионы за поездки на Украину

«Жулик и подонок»: экс-советник Трампа раскритиковал Зеленского
#саммит
#поездки
#ес
#венгрия
«Северный ветер»: ВСУ пытаются усилить группировку в Курской области
05 марта 2025, 10:41

Фото: istockphoto/IherPhoto

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебрасывает дополнительные резервы в Курскую область. Тем самым противник пытается усилить группировку войск на территории российского региона.
Об этом сообщается в публикации связанного с группировкой ВС РФ «Север» телеграм-канала «Северный ветер». По информации авторов канала, в районе Суджи противник бросает в бой недавно заключивших контракты 18-летних новобранцев.

«ВСУ не прекращают попыток усилить свою группировку новым "мобилизованным мясом". <...> Никто из них не получит обещанных выплат от киевского режима — в лучшем случае их ждет бесплатное надгробие», — отмечается в публикации.

На юге Суджанского района российская морская пехота продвигается по приграничным лесополосам, перерезая все пути снабжения гарнизонов противника на оккупированных территориях. Подразделения ВДВ РФ продолжают наступление в лесах на границе Курской и Сумской областей. Бои идут также в окрестностях села Лебедевка.

Читайте также:

Критическая обстановка для ВСУ в Курской области: группировка противника разрезана на две части после взрыва мостов у Суджи

ВСУ готовятся к отступлению из Курской области, ВС РФ прорываются под Угледаром и атакуют в Торецке: последние новости СВО

ВС РФ держат под огневым контролем основную часть логистики ВСУ в Белогоровке
#ветер
#вдв
#всу
#вс рф
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Жулик и подонок»: экс-советник Трампа раскритиковал Зеленского
Экс-советник Трампа Бэннон назвал Зеленского жуликом, которому нельзя верить
05 марта 2025, 10:23

Владимир Зеленский

Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон назвал Владимира Зеленского жуликом и подонком, которому нельзя доверять. Его слова приводит Sky News.
«Зеленскому доверять нельзя. Он жулик и подонок. И он это продемонстрировал в Овальном кабинете», — заявил Бэннон.

Он уверен, что Зеленский начал спорить с Трампом для получения от США гарантий безопасности, хотя его заранее предупредили, чтобы он перестал надеяться на это.

Напомним, подобные гарантии предполагают отправку американских военных на Украину. Однако Вашингтон исключает такую возможность.

Зеленский заявил о своем желании продолжить сотрудничество с США 4 марта. Также он выразил сожаление по поводу произошедшего в Белом доме. При этом извинений от Зеленского так и не последовало.

Читайте также:

Трамп сделал важное заявление о Зеленском

Трамп: Я без устали работаю над решением конфликта на Украине

Путин подтвердил готовность к переговорам по Украине
#сша
#сотрудничество
#заявление
#зеленский
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Критическая обстановка для ВСУ в Курской области: группировка противника разрезана на две части после взрыва мостов у Суджи
Подоляка: группировка ВСУ разрезана на две части после взрыва мостов у Суджи
05 марта 2025, 10:02

Фото: iStock/Sergey Khakimullin

Обстановка для ВСУ в Курской области складывается критически, ВС РФ наступают на Суджу, где группировка украинских боевиков оказалась разрезана на две части после подрыва очередного моста. Такие данные приводит военный блогер Юрий Подоляка.
По его словам, российские силы продолжают давить со всех сторон на группировку ВСУ в районе Суджи. Так, ВС РФ уже вышли на линию реки Малая Локня и теперь ведут бои в одноименном селе, наступая с севера и юго-запада. Кроме того, есть успехи по посадкам северо-восточней от Малой Локни.

Также российские бойцы постепенно зачищают Черкасское Поречное. Тем временем был подорван третий стратегический мост в районе Суджи внутри города через речку.

«Теперь логистически группировка противника (взрывом трех мостов) разрезана на две части, и маневрирование резервами между этими частями очень сильно затруднено», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.

Кроме того, он добавил, что ВС РФ имеют успехи западнее Куриловки, где могут перерезать еще одну дорогу снабжения ВСУ в Судже.

Таким образом, Подоляка констатировал, что обстановка для ВСУ в Курской области становится все более критической.

Читайте также:

ВСУ готовятся к отступлению из Курской области, ВС РФ прорываются под Угледаром и атакуют в Торецке: последние новости СВО

Боец ВС РФ рассказал о происходящем с ВСУ в зоне СВО

Бойцы ВС РФ нашли брошенное ВСУ оружие НАТО в Погребках Курской области
#мост
#реки
#оружие
#telegram
#новости
#нато
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ готовятся к отступлению из Курской области, ВС РФ прорываются под Угледаром и атакуют в Торецке: последние новости СВО
05 марта 2025, 08:53

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В Курской области российские войска продолжают достигать уверенных успехов в боевых действиях. Несмотря на то, что тяжёлые сражения не прекращаются, за последние сутки ВС РФ смогли укрепить свои позиции, продвинувшись на нескольких участках фронта и нанеся значительный урон противнику. О ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


В настоящее время российские войска успешно укрепились на южных окраинах Малой Локни, завершена полная зачистка Лебедевки. Вблизи границы были замечены специальные подразделения ГРУ МО Украины.

Военный блогер Юрий Подоляка высказывает мнение, что ВСУ готовятся к отступлению с российской территории, что подтверждается подрывом мостов. Из Курской области в ДНР было переброшено несколько подразделений, направленных к Великой Новосёлке и Бурлацкому. Среди этих сил есть и те, которые сформированы из заключённых.

Внук де Голля сделал заявление об Украине
Внук де Голля сделал заявление об Украине

Угледарское направление


На Угледарском участке фронта основные боевые действия продолжаются к северо-западу от Великой Новоселки. В районе Привольного российские войска проводят операции по зачистке территории, сталкиваясь с контратаками со стороны противника. К северу от этого села Вооруженные силы РФ продвигаются в направлении Шевченко, где расположены укрепленные позиции ВСУ. Захват этих позиций имеет стратегическое значение для дальнейшего наступления как на север, так и на запад.

ВС РФ пытаются прорваться от Бурлацкого к Веселому, в то время как вблизи Днепроэнергии продолжаются ожесточенные бои.

Фото: iStock/Dragon Claws

Торецкое направление


В Торецке наблюдается снижение активности мобильных групп ВСУ, которые ранее прорывались в город, однако противник продолжает сохранять силы для ведения боевых действий. Вокруг агломерации происходят интенсивные столкновения, что свидетельствует о попытках ВСУ удержать свои позиции.


Северское направление


На Северском направлении российские войска ведут тяжелые бои в районе Белогоровки. В результате совместных действий артиллеристов и операторов дронов был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ, что стало важным тактическим успехом.

Вэнс заявил о невозможности США, Европы и Украины продолжать конфликт с Россией
Вэнс заявил о невозможности США, Европы и Украины продолжать конфликт с Россией

Херсонское направление


На Херсонском направлении российские войска сосредоточили усилия на противодействии беспилотникам противника. Утром был нанесен авиаудар, в результате которого был уничтожен командный пункт украинского подразделения, отвечающего за управление дронами, расположенный в районе Херсона. Тем не менее, противник продолжает проявлять активность: за последние сутки зарегистрировано 37 обстрелов населенных пунктов на левом берегу Днепра. В Новой Каховке поврежден многоквартирный дом, а Каховка подверглась минометным обстрелам и атакам БПЛА.


Запорожское направление


На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои вдоль всей линии фронта. Взаимные артиллерийские обстрелы фиксируются в районах Пятихаток, Малых Щербаков, Орехова и Каменского, однако изменений в ситуации не наблюдается.

Читайте также:

ВС РФ держат под огневым контролем основную часть логистики ВСУ в Белогоровке

В Британии раскрыли истинный смысл извинений Зеленского перед Трампом

Трамп: Я без устали работаю над решением конфликта на Украине
#склад
#бпла
#операции
#вооружённые силы рф
#всу
#вс рф
#запад
#курская область
#статьи
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ держат под огневым контролем основную часть логистики ВСУ в Белогоровке
05 марта 2025, 08:18

Фото: iStock/Evgeny555

Российские военные держат под огневым контролем основную часть логистики ВСУ в Белогоровке. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В ходе улучшения тактического положения наших войск в Белогоровке и ее окрестностях под огневой контроль ВС РФ взяты все дороги и большая часть троп, ведущих в населенный пункт», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что по этим дорогам боевики ВСУ осуществляют поставки вооружения и проводят ротацию.

По словам эксперта, из-за огневого контроля основной части логистики противника в Белогоровке у ВСУ значительно возросли потери, а украинское командование не может в полной мере вести боевые действия.

Марочко добавил, что российские бойцы круглосуточно следят за обстановкой и готовы оперативно отреагировать на любые изменения.

Читайте также:

Под контролем ВСУ остаётся около 0,5% территории ЛНР

Марочко раскрыл, сколько осталось для полного освобождения ЛНР

Боец ВС РФ рассказал о происходящем с ВСУ в зоне СВО
#изменения
#дороги
#контроль
#telegram
#поставки
#сво
#всу
#вс рф
#вооружения
Следите за нашими новостями
в удобном формате