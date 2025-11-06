Достижения.рф

«Это не проблема»: премьер Венгрии заявил о возможности нового диалога с Владимиром Путиным

Орбан готов при необходимости провести телефонный разговор с Путиным
Виктор Орбан (Фото: РИА Новости / Алексей Майшев)

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов провести ещё один телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, если возникнет необходимость.



Об этом он сообщил перед предстоящим визитом в Вашингтон, передаёт агентство MTI.

«Для меня это не политическая или личная проблема, я не в такой ситуации, как западные люди, которые разрушили российские отношения последних трёх лет и не могут вести переговоры», — подчеркнул Орбан.
Он добавил, что последний звонок с Путиным состоялся в контексте подготовки российско-американского мирного саммита в Будапеште, где ещё остаются нерешённые вопросы, находящиеся на стадии переговоров.
Софья Метелева

