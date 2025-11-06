«Это не проблема»: премьер Венгрии заявил о возможности нового диалога с Владимиром Путиным
Орбан готов при необходимости провести телефонный разговор с Путиным
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов провести ещё один телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, если возникнет необходимость.
Об этом он сообщил перед предстоящим визитом в Вашингтон, передаёт агентство MTI.
«Для меня это не политическая или личная проблема, я не в такой ситуации, как западные люди, которые разрушили российские отношения последних трёх лет и не могут вести переговоры», — подчеркнул Орбан.Он добавил, что последний звонок с Путиным состоялся в контексте подготовки российско-американского мирного саммита в Будапеште, где ещё остаются нерешённые вопросы, находящиеся на стадии переговоров.