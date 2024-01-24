Фицо объяснил, почему не захотел поехать в Киев

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не хочет ехать в безопасный Киев, поскольку он ближе к словацкой границе. Словацкий премьер отправится в Ужгороде в Закарпатье. Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что сейчас считает Киев безопасным, так как обстановка вокруг украинской столицы спокойная.
«Вы были в Киеве? Прошу вас, <...> не создавайте такой образ. Существует конфликт, который локализован. Моя позиция такая: я хотел встретиться с господином Шмыгалем (Премьер-министр Украины - прим.ред.) на границе, они хотят Ужгород, Ужгород — на территории Украины, едем в Ужгород», — рассказал Фицо журналистам.
Ранее Фицо заявил, что Украине придётся пойти на компромисс, чтобы достичь мира с Россией. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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