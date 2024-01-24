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Фицо объяснил, почему не захотел поехать в Киев

Премьер Словакии Фицо рассказал, почему не хочет ехать в безопасный Киев
24 января 2024, 10:16
Фото: istock / Ruslan Lytvyn

Фото: istock / Ruslan Lytvyn

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не хочет ехать в безопасный Киев, поскольку он ближе к словацкой границе. Словацкий премьер отправится в Ужгороде в Закарпатье. Об этом информирует РИА Новости.

Он отметил, что сейчас считает Киев безопасным, так как обстановка вокруг украинской столицы спокойная.

«Вы были в Киеве? Прошу вас, <...> не создавайте такой образ. Существует конфликт, который локализован. Моя позиция такая: я хотел встретиться с господином Шмыгалем (Премьер-министр Украины - прим.ред.) на границе, они хотят Ужгород, Ужгород — на территории Украины, едем в Ужгород», — рассказал Фицо журналистам.

Он заявил, что сообщит Шмыгалю о планах блокировать членство Украины НАТО, так как оно может означать начало третей мировой войны.

Ранее Фицо заявил, что Украине придётся пойти на компромисс, чтобы достичь мира с Россией. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Россия поддержала инициативы папы Римского по миру на Украине
Дипломат Солтановский: РФ поддерживает идеи Ватикана по миру на Украине
24 января 2024, 10:38

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Россия поддерживает инициативы папы Римского Франциска по достижению мира на Украине. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал посол РФ в Ватикане Иван Солтановский.
Он подчеркнул, что готов выслушать любые предложения, но заявление папы Римского особенно важно, поскольку исходит от авторитетного лидера.

Вместе с тем он добавил, что для украинских властей, наоборот, авторитетно лишь мнение политиков, которые заинтересованы не в завершении конфликта, а в его продолжении. Именно для этих целей они продолжают поставлять на Украину вооружение.

Также Солтановский подчеркнул, что Киев сам связал себе руки, поскольку на законодательном уровне запретил проведение переговоров с Россией.

При этом в Ватикане понимают все эти нюансы и учитывают их.

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#конфликт
#переговоры
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В России удивились участию Швейцарии в урегулировании конфликта на Украине
Захарова: РФ удивилась словам главы МИД Швейцарии о мире на Украине
24 января 2024, 10:08

Фото: iStock/ser-alim

Россия была удивлена словам МИД Швейцарии о поиске урегулирования конфликта на Украине по результатам встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Совбеза ООН. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, что глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис от обсуждения того, следует ли Украине отказаться от запрета на проведение переговоров с Россией. Он подчеркнул, что сейчас неподходящее время для затрагивания данного вопроса.

Захарова добавила, что была крайне удивлена тем, что МИД Швейцарии находится в поиске путей формулирования переговорного процесса по Украине.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также подчернкула, что Швейцария в настоящее время отказывается от нейтралитета в вопросе вооружённых конфликтов. По её словам, власти страны идут на такие шаги из-за западных государств.

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#украина
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#переговоры
#мария захарова
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Биограф Шустер рассказал, как Зеленский жил в подземном бункере
24 января 2024, 09:57

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президенту Украины Владимиру Зеленскому очень тяжело жилось в бункере, об этом написал биограф Саймон Шустер, который провёл с украинским лидером год, цитаты из его книги The Showman приводит Bloomberg.
«В те первые дни я всех будил. У меня не было права спать, пока я не узнаю, какие удары и где были нанесены», — приводит издание слова президента.

Шустер рассказал, что убежище Зеленского расположено под его киевской резиденции. Отмечается, что у него была очень узкая кровать, на которой не удобно было ​ворочаться, а телефон президента постоянно звонил.

Сперва в бункере было мало его, однако, позже помощники Зеленского стали приносить ему вкусные завтраки. В убежище сохранялся запас алкоголя. Он оставался в наличии даже после того, как правительство запретило его продажу.

При этом, как пишет Шустер, помощница Зеленского рассказала о крайне тяжёлом физическом состоянии ​президента. По её словам, он был «похож на ходячий труп».

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#правительство
#владимир зеленский
#украина
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Путин объяснил цели указа о многодетных семьях
Путин: указ о многодетной семье принят для единообразного применения льгот
24 января 2024, 09:55

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками и победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное» объяснил, на что направлен указ о многодетной семье.
Президент подчеркнул, что указ о мерах социальной поддержки многодетных семей направлен на единообразное применение льгот.

Он подчеркнул, что речь идёт о том, чтобы выстроить единый подход к предоставлению льгот во всех регионах России. Единообразно необходимо предоставлять такие льготы, как посещение музеев, зоопарков и иных учреждений культуры.

Путин добавил, что добиться этой цели не получится сразу, однако благодаря указу процесс распределения льгот начнём развиваться.

Напомним, что накануне российский президент опубликовал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей». В нём установлено, что многодетной семьёй в России признаются те, в которых воспитываются трое и более детей.

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#владимир путин
#многодетная семья
#указ
#льготы
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Трамп прокомментировал свою победу на праймериз в Нью-Гэмпшире
Дональд Трамп объявил о победе на праймериз в Нью-Гэмпшире
24 января 2024, 07:24

Фото: istock / rarrarorro

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги первых в стране праймериз, которые прошли 23 января в штате Нью-Гэмпшир. Трансляцию вел телеканал Fox News.

«Это великая победа», — заявил политик.
Трамп назвал эту победу самой важной и выразил уверенность в своем избрании на пост президента в ноябре.

Единственный оппонент Тампа Никки Хейли поздравила его с победой, но заявила, что будет дальше принимать участие в предвыборной гонке.

До этого экс-президент уже два раза одерживал победу на праймериз в этом штате — в 2016 году, когда только баллотировался в президенты, а также в 2020 году в рамках кампании по переизбранию.

Ранее Трамп пообещал, что если победит на президентских выборах осенью, добиться мирного решения конфликта на Украине ещё до вступления в должность. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#победа
#президент
#дональд трамп
#итоги
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Tagesschau.de: Берлин передаст Киеву шесть вертолётов Sea King Mk41
24 января 2024, 06:30

Фото: iStock/Bjoern_Wylezich

Берлин передаст Киеву шесть списанных многоцелевых военных вертолётов Sea King Mk41 вместе с комплектом запчастей для них. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус после 18-й встречи в формате «Рамштайн», подчеркнув, что это станет первой немецкой поставкой подобного рода. Слова министра приводит портал Tagesschau.de.
Глава немецкого военного ведомства отметил, что Sea King Mk41 считается «проверенным и надежным вертолётом», который поможет ВСУ во многих сферах. Также он подтвердил, что Германия продолжит обучать украинских военнослужащих.

Ранее коллега Писториуса по правительству, министр финансов Кристиан Линднер заявил, что Германия в долгосрочной перспективе не сможет поддерживать военные возможности Украины в одиночку.

По данным Кильского Института мировой экономики за декабрь 2023 года (политики в некоторых странах — например, во Франции — ставят под сомнение точность этих данных), Германия занимает второе место после США и первое в Европе, как по общему объему помощи Украине, так и по объему военных поставок.

По словам российского посла в Германии Сергея Нечаева, общий объем помощи, который Берлин передал Киеву с момента начала специальной военной операции, составил двадцать восемь миллиардов евро. Говоря о размере помощи на следующий год, Нечаев отметил, что речь идет о передаче транша, в размере восьми миллиардов евро.

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#германия
#вертолёты
#украина
#военная техника
#поставки
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Министр финансов ФРГ Линднер: Германия не сможет помогать Украине в одиночку
Die Zeit: Глава Минфина ФРГ сообщил, что Берлин не может в одиночку помочь Киеву
24 января 2024, 05:59

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Германия в долгосрочной перспективе не сможет поддерживать военные возможности Украины в одиночку. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, cлова которого приводит издание Die Zeit.
«Не может быть так, что Германия делает для помощи Украине больше, чтобы другие могли делать меньше», — заявил Линднер на мероприятии Германской ассоциации восточного бизнеса.

Германия в последние месяцы действительно нарастила военные поставки Украине, что стало заметно на фоне исчерпания бюджета США на эти цели. При этом глава немецкого Минфина отмечал, что Германии эта помощь дается с трудом: введённые странами Запада антироссийские санкции привели к росту цен на энергоносители. Помимо этого, экономика ФРГ сталкивается с проблемами из-за ситуации в США и инфляции в Китае.

По данным Кильского Института мировой экономики за декабрь 2023 года (политики в некоторых странах — например, во Франции — ставят под сомнение точность этих данных), Германия занимает второе место после США и первое в Европе, как по общему объему помощи Украине, так и по объему военных поставок.

По словам российского посла в Германии Сергея Нечаева, общий объем помощи, который Берлин передал Киеву с момента начала специальной военной операции, составил двадцать восемь миллиардов евро. Говоря о размере помощи на следующий год, Нечаев отметил, что речь идет о передаче транша, в размере восьми миллиардов евро.

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#помощь
#финансирование
#германия
#украина
#минфин
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Никки Хейли проиграла Трампу выборы в Нью-Гэмпшире, но остаётся в гонке
24 января 2024, 04:53

Фото: РИА Новости/Нэнси Сисель

Единственная соперница экс-президента Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию Никки Хейли признала своё поражение на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир, но заявила, что останется в президентской гонке. Об этом 24 января сообщает РИА Новости.
Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на результаты обработки 23% бюллетеней пишет, что Трамп набирает 52,5%, Хейли — 46,6%. Fox News сообщает об аналогичных показателях.

После того как губернатор Флориды Рон Десантис отказался от участия в выборах в пользу Трампа, бывший представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Хейли заявила, что в кампании за право баллотироваться в президенты США в 2024 году остались «один мужчина и одна леди».

Десантис, считавшийся главным соперником Трампа со стороны республиканцев, снялся с выборов после того, как экс-президент одержал победу в штате Айова, набрав в ходе предварительных выборов (кокусов) около 51% голосов избирателей.

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#дональд трамп
#сша
#выборы
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Лавров сцепился с представителем Израиля прямо на Совбезе ООН
РИА Новости: Лавров повздорил на заседании Совбеза ООН с представителем Израиля
24 января 2024, 03:51

Фото: РИА Новости/Эдуард Песов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и постпред Израиля при Организации Объединённых Наций Гилад Эрдан обменялись взаимными претензиями прямо на заседании Совбеза ООН. Как пишет РИА Новости, причиной стал упрёк еврейского дипломата в поставках Ираном оружия для России, которое та якобы применяет в зоне спецоперации.
«Сегодня некоторые делегации сочли возможным <...> скороговоркой повторить обвинения России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве. Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести», — парировал глава российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Сергей Лавров осудил подход Запада к созданию палестинского государства и призвал не допустить повторения преступных действий в отношении палестинского народа. По его словам, ООН приняла решение о создании полноценного палестинского государства, которое не должно быть подобно тому, как однажды похоронили «единогласно одобренные этим Советом минские договоренности 2015 года».

Ранее в интервью каналу CBS Сергей Лавров подчеркнул, что слова Вашингтона о том, что РФ использовала иранские дроны на Украине, не имеют доказательств. Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан также отмечал, что иранская сторона никогда не поставляла России беспилотники и ракеты для применения на Украине.
Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор, который покажет взаимное уважение государствами суверенитета и целостности друг друга, сообщило ранее Министерство обороны России, ссылаясь на телефонный разговор министра Сергея Шойгу с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани.

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#сергей лавров
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