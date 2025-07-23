Пресс-секретарь Белого дома Левитт: преступной семейке Байдена нужно заткнуться

23 июля 2025, 01:50

Фото: iStock/lucky-photographer

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что преступной семейке Хантера Байдена необходимо осознать, как они подвели США, и заткнуться. Об этом представительница сказала в интервью для Fox News.





Такое заявление Левитт сделала после интервью Хантера Байдена, которое опубликовал Channel 5. В нем он очень резко высказался об американцах, которые недовольны ситуацией с нелегальной миграцией.





«Я считаю, что Хантеру и всей этой преступной семейке стоит трезво взглянуть в зеркало и осознать, как они подвели нашу страну. Им следует отправиться домой, сесть и заткнуться, потому что они совершенно оторваны от реалий, в которых живет подавляющее большинство наших граждан», — сказала пресс-секретарь.