Пресс-секретарь Белого дома Левитт: преступной семейке Байдена нужно заткнуться
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что преступной семейке Хантера Байдена необходимо осознать, как они подвели США, и заткнуться. Об этом представительница сказала в интервью для Fox News.
Такое заявление Левитт сделала после интервью Хантера Байдена, которое опубликовал Channel 5. В нем он очень резко высказался об американцах, которые недовольны ситуацией с нелегальной миграцией.
«Я считаю, что Хантеру и всей этой преступной семейке стоит трезво взглянуть в зеркало и осознать, как они подвели нашу страну. Им следует отправиться домой, сесть и заткнуться, потому что они совершенно оторваны от реалий, в которых живет подавляющее большинство наших граждан», — сказала пресс-секретарь.
Ранее Белый дом уже отвечал на слова Хантера по поводу нелегальной миграции. Власти предположили, недовольства сына экс-президента связаны с тем, что теперь в страну тяжелее попадать наркотикам.