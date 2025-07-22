Виталий Кличко примкнул к протестующим против закона о ликвидации НАБУ и САП

22 июля 2025, 23:18

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Мэр Киева Виталий Кличко прибыл на митинг против ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), где примкнул к протестующим. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.





Ранее на Украине был поддержан законопроект об отмене независимости НАБУ и САП. Ряд депутатов отметили, что Владимир Зеленский уже подписал инициативу. При этом многие чиновники возмутились данным решением. По их мнению, этот закон лишает страну антикоррупционных структур. На фоне этого в ряде городов Украины начались митинги.





«Кличко прибыл на митинг против ликвидации НАБУ и САП», — рассказал Гончаренко* в своем telegram-канале.