Пресс-секретарь ЕК Стано поставил под сомнения слова Медведева о русском Киеве

Фото: iStock/artJazz
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано поставил под сомнение слова заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, который заявил, что Киев — русский город. Так он ответил на вопрос журналистов, о том, что будет делать Брюссель, если ВС РФ дойдут до Киева.
По словам Стано, который вышел на трибуну в футболке с символикой Украины, надетой поверх белой рубашки, «Медведеву стоит обратиться к врачу».
Ранее Медведев не исключил, что для успешного завершения специальной военной операции российским войскам, скорее всего, потребуется дойти до Киева.
На встрече с журналистами политик назвал две причины того, почему это придётся сделать. Первая заключается в том, что Киев — русский город, с русскими корнями, и его история неразрывно связана с историей Руси, передаёт телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Вторая причина состоит в том, что именно из Киева исходит угроза не просто безопасности, но и самому существованию России.
Читайте также:
Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций в отношении России
Кулеба призвал Евросоюз отдать Киеву все снаряды и отменить экспорт оружия
«Маловероятно»: Бывший глава ЕК оценил шансы на вступление Украины в Евросоюз
«Мы намерены активно поддерживать Украину против российской агрессии. Как заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел ЕС, Евросоюз будет снабжать Украину быстрее и больше, всем чем возможно, боеприпасами, оружием, военной техникой, чтобы Украина когда-нибудь выиграла эту войну», - заявил Стано.
На встрече с журналистами политик назвал две причины того, почему это придётся сделать. Первая заключается в том, что Киев — русский город, с русскими корнями, и его история неразрывно связана с историей Руси, передаёт телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Вторая причина состоит в том, что именно из Киева исходит угроза не просто безопасности, но и самому существованию России.
Читайте также:
Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций в отношении России
Кулеба призвал Евросоюз отдать Киеву все снаряды и отменить экспорт оружия
«Маловероятно»: Бывший глава ЕК оценил шансы на вступление Украины в Евросоюз
Элина Позднякова