Пресс-секретарь Хаваши: Орбан не поедет на инаугурацию Трампа 20 января

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не будет присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдёт 20 января. Об этом сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.
По его словам, именно в этот день, 20 января, Орбан будет выступать на конференции в Будапеште с оценкой результатов председательства Венгрии в Совете ЕС. Пресс-секретарь подчеркнул, что именно из-за этого выступления премьер-министр не сможет присутствовать на инаугурации Трампа, несмотря на их давние тёплые отношения.
Орбан считается давним союзником будущего хозяина Белого дома в Европе. Он открыто поддерживал его во время выборов в 2024 году и несколько раз побывал у него в гостях в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Орбан был первым из глав государств, кого Трамп пригласил туда после победы на выборах 5 ноября.
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Александр Бойцов