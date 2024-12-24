Трамп не пригласил Орбана на свою инаугурацию

Саудовская Аравия в 2024 году принимала участие в мероприятиях по линии БРИКС, однако пока внутригосударственные процедуры по присоединению страны к объединению не завершены, поэтому от принятия совместных документов Эр-Рияд воздерживается. Об этом в ходе брифинга заявил помощник президента России Юрий Ушаков.