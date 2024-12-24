Трамп не пригласил Орбана на свою инаугурацию

Виктор Орбан (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что премьер-министр страны Виктор Орбан не был приглашен на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.
«Нет, я понимаю, что обычно они так не поступают. Так что такого рода приглашения не было», — сказал министр.
Ранее сообщалось, что Виктор Орбан не планирует посещать инаугурацию Трампа. Как отметил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш, на такие мероприятия, обычно, иностранцев не зовут.
Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января. До этого 6 января конгресс США должен утвердить результаты прошедших выборов.
Читайте также:
Стало известно, почему Трамп хочет вывести США из ВОЗ
Политолог раскрыл цели Трампа
Несколько стран предложили России стать площадкой для встречи Путина и Трампа
Иван Мусатов