Пресс-секретарь Зеленского Никифоров заявил о возможном визите Трампа на Украину

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Кандидат на пост президента США Дональд Трамп может приехать на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь украинского президента Зеленского Сергей Никифоров.
По его словам, возможность такого визита обсуждалась во время телефонного разговора между Трампом и Зеленским, передаёт украинское издание «Страна.ua». Однако Никифоров признал, что говорить о какой-то конкретике относительно формата, времени и месте встречи пока преждевременно. Трамп и Зеленский достигли только «принципиального согласия» о возможности такой встречи, сказал пресс-секретарь украинского президента.
Ранее Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Президент Украины поздравил собеседника с выдвижением в качестве кандидата на пост президента США от Республиканской партии и осудил покушение на него, произошедшее во время митинга в прошлую субботу.
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