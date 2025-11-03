«Обнаружили, подтвердили, уничтожили»: десантники рассказали о точном ударе по дислокации ВСУ
Расчёт беспилотников Ивановского гвардейского соединения ВДВ в ходе разведпольота выявил на правом берегу Днепра замаскированный пункт временной дислокации противника, размещённый в заброшенном жилом доме.
Как сообщают argumenti.ru со ссылкой на Минобороны РФ, оператор БПЛА доложил координаты в командный пункт, после чего по целеуказанию был нанесён прицельный удар ударным дроном.
В результате попадания укрытие оказалось разрушено — под завалами, по предварительной оценке, мог остаться подразделение противника. Оператор с позывным «Дуб» назвал операцию «чистой и быстрой»: сначала обнаружили объект, затем подтвердили его активное использование и уничтожили.
Расчёты БПЛА группировки «Днепр» продолжают круглосуточно контролировать правобережье, выявляя замаскированные позиции и технику; по словам военных, современные дроны позволяют одновременно вести разведку и наносить точные удары.
