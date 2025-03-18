PRESS TV: из-за ударов Израиля по сектору Газа погибло до 130 человек

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В ночь на 18 марта из-за массированных ударов Израиля по сектору Газа погибло до 130 человек. Об этом сообщает PRESS TV.
В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию в секторе Газа. ЦАХАЛ нанес массированные авиаудары по объектам ХАМАС. Как оказалось, Израиль заранее уведомил США о возобновлении операции в секторе Газа.
Из-за нанесения ударов движение ХАМАС заявило, что тем самым Израиль подвергает заложников опасности и обрекает их на «неизвестную судьбу».
С 19 января по 1 марта между сторонами действовал режим прекращения огня. Во время этого страны обменивали израильских заложников на палестинских заключенных.
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Из-за нанесения ударов движение ХАМАС заявило, что тем самым Израиль подвергает заложников опасности и обрекает их на «неизвестную судьбу».
С 19 января по 1 марта между сторонами действовал режим прекращения огня. Во время этого страны обменивали израильских заложников на палестинских заключенных.
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Иван Мусатов