Трое детей погибли при обстреле ВСУ Белгорода

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Трое детей погибли при обстрелах в Белгороде, ещё 15 получили ранения. Об этом в своём Telegram-канале сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
Она отметила, что в результате атак ВСУ на город погибли трое детей, ранения получили 15, из которых пятеро находятся в тяжёлом состоянии.
Львова-Белова добавила, что пострадавшим детям будет оказана вся необходимая помощь.
Ранее МЧС России отмечало, что погибли двое детей.
В субботу ВСУ нанесли массиорованные удары по Белгороду. В результате террористической атаки погибшими числятся 14 человек, из которых трое – дети. Ещё 108 человек получили ранения различной степени тяжести.
Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек.
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Львова-Белова добавила, что пострадавшим детям будет оказана вся необходимая помощь.
В субботу ВСУ нанесли массиорованные удары по Белгороду. В результате террористической атаки погибшими числятся 14 человек, из которых трое – дети. Ещё 108 человек получили ранения различной степени тяжести.
Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек.
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Анастасия Чинкова