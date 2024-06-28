Президент Арсе объяснил мотивы попытки госпереворота в Боливии

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Любой государственный переворот совершается в интересах какой-либо группы. Так президент Боливии Луис Арсе прокомментировал попытку госпереворота в стране.
«В любом госперевороте имеют значение интересы. Это константа во всех переворотах, через которые мы прошли и которые я помню. Переворот 1971 года, 1979-го, 1980-го, 2019 года. Во всех этих случаях предпосылкой были экономические аспекты. В недавнем случае это было из-за лития. Мы сейчас ведём переговоры по долгосрочному контракту по выдаче подряда на проект, связанный с литием», – сказал Арсе в разговоре с RT.Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате попытки госпереворота в Боливии выросло до 14.
Ранее министр экономики страны Марсело Монтенегро обвинил в подготовке «мягкого госпереворота» американских дипломатов. Как считают эксперты, мятеж военных могли спровоцировать именно США. Вашингтон заинтересован в смене нелояльного ему руководства Боливии и стремится получить контроль над месторождениями лития в республике, в которые сейчас вкладывается Россия.
В начале июня лидер Боливии Луис Арсе обсудил с президентом России Владимиром Путиным вступление страны в БРИКС.
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Лора Луганская