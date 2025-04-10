Президент Азербайджана Алиев сообщил о попытке госпереворота в стране

Ильхам Алиев (фото: kremlin.ru)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о попытке госпереворота в стране. Слова глава государства приводит местное агентство АРА.
Отмечается, что спецслужбы обнаружили квартиры, в которых хранились коктейли Молотова и инструкции по нападению на правительственные здания и представителей правоохранительных органов.
Алиев обвинил в попытке госпереворота американскую организацию «Национальный демократический институт».
Также глава республики сообщил о попытках организации «оранжевой революции» в Баку в 2005 году. В этом Алиев обвинил Госдепартамент США.
Напомним, что 9 апреля спецслужбы Киргизии также сообщили о предотвращении попытки госпереворота. Были пресечены факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путём организации местных конфликтов с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками.
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Алиев обвинил в попытке госпереворота американскую организацию «Национальный демократический институт».
Также глава республики сообщил о попытках организации «оранжевой революции» в Баку в 2005 году. В этом Алиев обвинил Госдепартамент США.
Напомним, что 9 апреля спецслужбы Киргизии также сообщили о предотвращении попытки госпереворота. Были пресечены факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путём организации местных конфликтов с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками.
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Анастасия Чинкова