В Азербайджане рассказали о возможных поставках оружия Украине

11 августа 2025, 10:45

Caliber: Баку вооружит Киев, если РФ продолжат атаковать его объекты на Украине

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Баку снимет запрет на поставки вооружения Киеву в случае продолжения атак российской армии на газовые объекты Азербайджана на Украине. Об этом информирует Caliber.