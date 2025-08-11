Достижения.рф

В Азербайджане рассказали о возможных поставках оружия Украине

Caliber: Баку вооружит Киев, если РФ продолжат атаковать его объекты на Украине
Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Баку снимет запрет на поставки вооружения Киеву в случае продолжения атак российской армии на газовые объекты Азербайджана на Украине. Об этом информирует Caliber.



В ходе телефонного разговора между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Владимиром Зеленским речь шла об ударах ВС РФ по газовой инфраструктуре Украины, по которой осуществляется транзит азербайджанского газа. Уточняется, что удар был нанесен по азербайджанской нефтяной базе SOCAR в Одессе.

Согласно информации издания, последовательные удары российской армии по азербайджанским объектам на территории Украины продолжаются, в связи с чем Баку вынужден принимать ответные меры.

Ранее стало известно, что Зеленский и Алиев обсудили удар ВС России по нефтебазе, принадлежащей SOCAR. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0