В Азербайджане рассказали о возможных поставках оружия Украине
Баку снимет запрет на поставки вооружения Киеву в случае продолжения атак российской армии на газовые объекты Азербайджана на Украине. Об этом информирует Caliber.
В ходе телефонного разговора между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Владимиром Зеленским речь шла об ударах ВС РФ по газовой инфраструктуре Украины, по которой осуществляется транзит азербайджанского газа. Уточняется, что удар был нанесен по азербайджанской нефтяной базе SOCAR в Одессе.
Согласно информации издания, последовательные удары российской армии по азербайджанским объектам на территории Украины продолжаются, в связи с чем Баку вынужден принимать ответные меры.
Ранее стало известно, что Зеленский и Алиев обсудили удар ВС России по нефтебазе, принадлежащей SOCAR. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
