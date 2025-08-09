В МИД указали на ключевую роль России в нормализации отношений Еревана и Баку
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, нынешний этап нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией начался при активном участии России после подписания трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Заявление Захаровой опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства в субботу, 9 августа. Она отметила, что Россия продолжает поддерживать инициативы, направленные на укрепление региональной безопасности и нормализацию двусторонних отношений. В частности, встреча лидеров двух стран в Вашингтоне заслуживает положительной оценки, хотя ранее Баку и Ереван в основном вели переговоры без внешнего посредничества.
Захарова подчеркнула, что оптимальным решением для Южного Кавказа является поиск компромиссов самими странами региона при поддержке соседей — России, Ирана и Турции. Она также напомнила о членстве Армении в ЕАЭС и о том, что российские пограничники охраняют армянско-иранскую границу.
8 августа в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали декларацию о мирном урегулировании конфликта, договорившись о прекращении противостояния и возобновлении дипломатических отношений. Позже Пашинян охарактеризовал подписание документов как историческое событие.
