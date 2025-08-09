В МИД указали на ключевую роль России в нормализации отношений Еревана и Баку

09 августа 2025, 21:08

Мария Захарова: нормализация отношений Баку и Еревана началась при содействии РФ

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, нынешний этап нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией начался при активном участии России после подписания трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года о прекращении огня в Нагорном Карабахе.