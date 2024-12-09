Путин пригласил лидеров и воинские расчеты стран ОДКБ на парад 9 мая

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин пригласил лидеров и воинские расчеты стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в следующем году в Москве. Об этом российский лидер сообщил на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ.
Глава государства подчеркнул важность работы стран организации над сохранением исторической правды. Путин напомнил, что на прошедшем саммите в Астане было условлено продолжить совместную работу по продвижению «восприятия завоеванной в 1945 году общей победы как общей ценности для всего человечества».
Напомним, ОДКБ — это международная организация по вопросам безопасности, участниками которой на сегодняшний день являются шесть стран: РФ, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
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