Президент Азербайджана распустил парламент страны

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев распустил парламент страны. Об этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на сайте президента.
Отмечается, что выборы назначены на 1 сентября текущего года. Примечательно, что до этого парламент страны предложил главе государства провести досрочные выборы в госорган.
Уточняется, что за данную инициативу проголосовали 105 депутатов и только 1 против. По мнению председателя высшего законодательного органа республики Сахибы Гафаровой, после восстановления территориальной целостности Азербайджана целесообразно сформировать парламент в новом составе.
Напомним, в феврале этого года действующий президент Ильхам Алиев одерживает победу на внеочередных выборах главы государства, получив поддержку 92,1% избирателей.
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Уточняется, что за данную инициативу проголосовали 105 депутатов и только 1 против. По мнению председателя высшего законодательного органа республики Сахибы Гафаровой, после восстановления территориальной целостности Азербайджана целесообразно сформировать парламент в новом составе.
Напомним, в феврале этого года действующий президент Ильхам Алиев одерживает победу на внеочередных выборах главы государства, получив поддержку 92,1% избирателей.
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Екатерина Коршунова