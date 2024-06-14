Адвокаты обвинили Азербайджан в пытках Рубена Варданяна

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
Адвокаты экс-министра Нагорного Карабаха и бизнесмена Рубена Варданяна заявляют, что к нему применяют пытки. Защитники обратились в ООН с жалобами. Об этом они рассказали РБК.
Варданян находится под арестом в Азербайджане, его обвиняют в финансировании терроризма и создании незаконных вооруженных формирований.
Правозащитники обратились к спецдокладчику ООН Элис Эдвардс и рассказали ей, что предприниматель объявил голодовку в апреле, выражая протест против политически мотивированного преследования его и других армянских заключенных. В ответ на это администрация СИЗО перевела Варданяна в карцер.
Как утверждают адвокаты, ему не давали спать, оставляя свет включенным, не разрешали мыться и менять белье, не давали туалетную бумагу, запрещали читать, писать и не допускали к нему адвоката и родственников.
Адвокаты обвиняют Баку в нарушении обязательств по конвенции против пыток и минимальных стандартных правил ООН по обращению с заключенными.
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Правозащитники обратились к спецдокладчику ООН Элис Эдвардс и рассказали ей, что предприниматель объявил голодовку в апреле, выражая протест против политически мотивированного преследования его и других армянских заключенных. В ответ на это администрация СИЗО перевела Варданяна в карцер.
Как утверждают адвокаты, ему не давали спать, оставляя свет включенным, не разрешали мыться и менять белье, не давали туалетную бумагу, запрещали читать, писать и не допускали к нему адвоката и родственников.
Адвокаты обвиняют Баку в нарушении обязательств по конвенции против пыток и минимальных стандартных правил ООН по обращению с заключенными.
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