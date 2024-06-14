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Адвокаты обвинили Азербайджан в пытках Рубена Варданяна

РБК: Адвокаты обвинили Азербайджан в пытках Рубена Варданяна
14 июня 2024, 02:27
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Адвокаты экс-министра Нагорного Карабаха и бизнесмена Рубена Варданяна заявляют, что к нему применяют пытки. Защитники обратились в ООН с жалобами. Об этом они рассказали РБК.
Варданян находится под арестом в Азербайджане, его обвиняют в финансировании терроризма и создании незаконных вооруженных формирований.

Правозащитники обратились к спецдокладчику ООН Элис Эдвардс и рассказали ей, что предприниматель объявил голодовку в апреле, выражая протест против политически мотивированного преследования его и других армянских заключенных. В ответ на это администрация СИЗО перевела Варданяна в карцер.



Как утверждают адвокаты, ему не давали спать, оставляя свет включенным, не разрешали мыться и менять белье, не давали туалетную бумагу, запрещали читать, писать и не допускали к нему адвоката и родственников.

Адвокаты обвиняют Баку в нарушении обязательств по конвенции против пыток и минимальных стандартных правил ООН по обращению с заключенными.

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Хуситы обстреляли украинское судно в Аденском заливе
Хуситы нанесли удар по украинскому сухогрузу, на судне начался пожар
14 июня 2024, 00:30

Фото: istock / surasak petchang

Йеменские хуситы нанесли удар по грузовому судну Verbena, которое принадлежат Украине. Об этом информирует Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.
«Обе ракеты попали в судно Verbena — принадлежащий Украине сухогруз под флагом Палау, управляемый Польшей», — сказано в заявлении ведомства
Уточняется, что корабль поврежден, а на борту возник пожар. Помимо этого, серьезно пострадал один из моряков, он был эвакуирован при помощи воздушного судна, прибывшего с американского крейсера USS Philippine Sea.

До этого корабль пришвартовался в Малайзии и направлялся в Италию с деревянными строительными материалами.

Ночью 13 июня хуситы напали на коммерческое греческое судно в Красном море. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Преподала урок английского: как москвич расплатился за свидание с проституткой

#сша
#пожар
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#судно
#корабль
#ракеты
#удар
#хуситы
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В Махачкале полиция спасла 14 человек из охваченного штормом моря
13 июня 2024, 23:45

Фото: istock / yuran-78

Правоохранители Махачкалы ведут спасательную операции, доставая людей из моря во время начала шторма. Как сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана в беседе с РИА Новости, уже спасли 14 человек
Вечером 13 июня из-за сильного ливня и грозы все наряды полиции Махачкалы направились на городские пляжи.

«Людям, которые не могли выбраться из моря, им помогали. На эту минуты из воды извлечены 14 человек», – заявила Гариева.
Сейчас спасательные работы продолжаются. Количество людей, которые оказались в море к моменту начала шторма, не известно, добавили в МВД.

Ранее сообщалось, что береговая охрана Италии спасла 85 человек с потерпевшего бедствие парома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



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#операции
#новости
#шторм
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В Клину провели тренировку на случай масштабного отключения электричества
13 июня 2024, 22:14

Фото: пресс-служба Миноэнерго МО

На базе филиала компании «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети» в Клину провели учения по проверке готовности энергетического и коммунального комплекса Подмосковья к нештатным ситуациям в зимнее время. Они проходили под руководством вице-губернатора – министра энергетики Московской области Евгения Хромушина, сообщили в пресс-службе Минэнерго региона.
Целью противоаварийной тренировки было отработать взаимодействие при ликвидации последствий массовых отключений электросетевых объектов.
«Мы специально сконструировали возникновение чрезвычайной ситуации, чтобы посмотреть, как решать возникающие проблемы, и проанализировать ошибки. Согласно плану учений, из строя вышло несколько подстанций, было обесточено две трети жилых домов, социальные объекты, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры. Нашим энергетикам потребовалось несколько часов, чтобы в учебном режиме «запитать город по резерву», – написал Хромушин в своём телеграм-канале.
Фото: пресс-служба Миноэнерго МО

По его словам, сотрудники Минэнерго отправились в город проверить, как ответственные лица справились с ситуацией.
«Сначала приехали в роддом. Там на случай отключения электричества имеется резервный генератор, в ближайшее время будет установлен дополнительный. Если бы были отключены основной питающий центр и ТП, надо было бы переходить на резервный генератор», – отметил вице-губернатор.
Фото: пресс-служба Миноэнерго МО

Затем приехали в пансионат для пожилых людей и на ВЗУ, от которого зависит снабжение жителей холодной воды. Все выявленные ошибки тут же были исправлены, а готовые решения было решено масштабировать на весь регион. Хромушин пообещал, что подобные тренировки будут регулярно проводиться по всему Подмосковью.

Фото: пресс-служба Миноэнерго МО

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#подмосковье
#московская область
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Береговая охрана Италии спасла 85 человек с потерпевшего бедствие парома
У берегов Италии тонул паром, спасатели помогли 85 пассажирам
13 июня 2024, 22:14

Фото: iStock/Wirestock

Итальянская береговая охрана спасла 85 человек с тонущего пассажирского парома в Триестском заливе.
Об этом пишет Marine Insight. По данным издания, все случилось накануне. Паром следовал по своему обычному маршруту между Триестом и Градо.

Инцидент поставил под угрозу жизни порядка 76 пассажиров, пятерых детей и четырех членов экипажа.

В результате спасатели успешно эвакуировали 85 человек. Как сообщили власти, серьезных травм не было и никто не оказался в воде. Причина инцидента остается неизвестной. В настоящее время предпринимаются попытки доставить судно в порт с помощью буксира.

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«Фонтанка»: двухлетняя девочка выжила после падения из окна в Петербурге

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#италия
#спасение
#охрана
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Двухлетняя девочка выжила после падения из окна в Петербурге
«Фонтанка»: двухлетняя девочка выжила после падения из окна в Петербурге
13 июня 2024, 21:21

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Выборгском районе Петербурга маленький ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже.
Об этом пишет «Фонтанка». Все случилось в многоэтажке на проспекте Тореза. Двухлетняя девочка выжила. С многочисленными травмами ее госпитализировали в медицинское учреждение.

В больнице у ребенка диагностировали ушиб головного мозга, закрытые травмы груди и живота. Девочку подключили к ИВЛ, сейчас она в реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мать с ребенком выпали из окна. Ребенок также находится в реанимации.

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#санкт-петербург
#ребёнок
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Преподала урок английского: как москвич расплатился за свидание с проституткой
Москвич нарвался на проститутку, которая хотела обмануть его на деньги
13 июня 2024, 20:50

Фото: istockphoto/Dzurag

Москвич остался без денег за «уроки английского» с проституткой. Как сообщает РЕН ТВ, мужчина выпивал и вспомнил, что хочет подтянуть свой уровень иностранного языка. Когда-то его друзья порекомендовали ему для улучшения знаний вызвать проститутку-иностранку.
Мужчина вызвал афроамериканку, а та сразу же запросила больше десяти тысяч рублей за услуги. Получив указанную сумму, «учительница» захотела еще денег.

Затем злоумышленница стала говорить, что карта, куда клиент сделал перевод, заблокировалась и потребовала повторной оплаты.

Потерпевший понял, что его обманывают, пригрозив вызвать полицейских. Представительница древнейшей профессии ушла, а мужчина позвонил стражам порядка, которые сейчас разбираются в произошедшем.

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#полиция
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#проституция
#новости
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Трейдер из КНР потерял вывезенную под видом гранита российскую медь
Bloomberg: трейдер из КНР остался без купленной в РФ меди за $20 млн
13 июня 2024, 19:11

Фото: iStock/Arsenii Palivoda

Китайский трейдер потерял вывезенную под видом гранита российскую медь, пишет Bloomberg.
По данным агентства, государственный трейдер из КНР Wuchan Zhongda Group Co, по всей видимости, стал жертвой мошенников после подписания контракта на поставку партии меди из РФ. Ее стоимость составляет 20 миллионов долларов.

Отмечается, что компания отправила средства, но груз так и не получила.

По данным следствия, перевозка товара, вышедшего из порта Петербурга в начале 2024 года, проводилась под видом более дешевого гранита. Позднее товар попал в Турцию, свидетельствуют записи судоходной линии.

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#китай
#россия
#мошенничество
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В Первоуральске из-за аварии древесина насмерть придавила водителя Nissan
13 июня 2024, 18:52

Фото: istockphoto/rparys

В Первоуральске Свердловской области древесина придавила водителя легкового Nissan. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. По предварительной информации, водитель легковушки по непонятным причинам выехал на встречную полосу.
На встречке Nissan въехал в грузовик Scania, который перевозил деревянные бревна. Оба автомобиля в результате происшествия попали в кювет. Массивные древесные балки упали на Nissan, когда Scania наклонилась. Легковушку и водителя смяло под весом.

Мужчина скончался до приезда медиков, водитель грузовика не пострадал. На месте трагедии работают сотрудники первоуральской Госавтоинспекции.

Погибший водитель был жителем Екатеринбурга, в момент аварии он находился один в салоне. Древесину перевозили из одной деревни в другую.

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Москвичка вытащила тело умершей матери на лестничную клетку из-за нашествия тараканов
13 июня 2024, 17:17

Фото: iStock/Soumen Hazra

Дочери пришлось вынести тело умершей матери на лестничную площадку, чтобы его смогли осмотреть врачи. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Причиной такого поступка послужила полная антисанитария в квартире и кишащие тараканы. Уточняется, что труп 51-летней женщины был обнаружен в районе Кунцево.

Дочь умершей сообщила, что ее мать умерла в квартире, но из-за ужасающих санитарных условий ей пришлось вытащить тело на лестничную площадку. Примечательно, что следов насильственной смерти найдено не было.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что тело экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону пролежало в квартире 41 день после е смерти. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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