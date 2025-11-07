Достижения.рф

Зеленский резко раскритиковал Лукашенко за «разговорчивость»

Зеленский: белорусская «доброта» с ракетами нам не нужна
Владимир Зеленский резко прокомментировал заявления Александра Лукашенко. Об этом сообщают местные СМИ.



Он отметил, что белорусский лидер стал «очень разговорчивым».

«Лукашенко стал очень разговорчивым. Нам его доброта к украинскому народу, когда в 4 утра с ракетами — не нужна», — подчеркнул Зеленский.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусы готовы принимать украинцев и обеспечить им хорошие условия. Он также отметил, что Белоруссия поддерживает скорейшее завершение конфликта на Украине и должна существовать как суверенное независимое государство.
Софья Метелева

