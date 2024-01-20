Президент Белоруссии Лукашенко получил травму, когда колол дрова

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко вынужден пропустить матч своей хоккейной команды в республиканской лиге 20 января. Соперником «Команды Первого» будет команда Могилевской области.
Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого».
Во время рабочего визита на белорусско-китайское предприятие «Белджи» Лукашенко признался, что травмировался во время колки дров. Лукашенко рассказал, что во время рубки ему на ступню свалилась 80-килограммовая колодка.
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Во время рабочего визита на белорусско-китайское предприятие «Белджи» Лукашенко признался, что травмировался во время колки дров. Лукашенко рассказал, что во время рубки ему на ступню свалилась 80-килограммовая колодка.
«Ходил-ходил — вроде ничего, а потом...», —рассказал президент Александр Лукашенко.Ранее сообщалось, что у белорусского президента Александра Лукашенко дома живет хамелеон Жорик. Об этом пишет Telegram-канал «Пул первого».
«Уже 2,5 года у президента дома живет маленький дракончик — хамелеон Жорик!», - сказано в посте.По китайскому календарю 2024 год пройдёт под покровительством дракона. Также у Александра Лукашенко живет шпиц Умка.
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Мария Фирсова