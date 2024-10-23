Президент Белоруссии Лукашенко примет участие в саммите БРИКС в Казани

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в саммите БРИКС в Казани, куда отправится с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В публикации говорится, что Лукашенко примет участие в заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс». Глава белорусского государства в рамках саммита обсудит актуальную международную проблематику и укрепление взаимодействия в формате БРИКС.
Отмечается, что у Лукашенко запланирована широкая программа международных контактов.
Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
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Отмечается, что у Лукашенко запланирована широкая программа международных контактов.
Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
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Екатерина Коршунова