Штаб Трампа пытается оспорить перевод Харрис средств предвыборного фонда Байдена

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Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию. Сторонники кандидата в президенты от Республиканской партии заявляют, что вице-президент Камала Харрис не имеет права распоряжаться средствами, собранными предвыборным штабом действующего президента Байдена.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на текст жалобы. В документе указано, что Харрис пытается «незаконно присвоить» $91,5 млн, оставшиеся от предвыборной компании Джозефа Байдена, что является «наглым захватом денег», который может стать крупнейшим нарушением закона о федеральных избирательных кампаниях от 1971 года.
Жалоба направлена против Байдена, Харрис, а также главного распорядителя средств избирательной кампании Кианы Спенсер по поводу «вопиющего нарушения закона» и «составления мошеннических документов». В тексте также утверждается, что это «тонко завуалированный взнос» от одного кандидата другому.
Обозреватели телеканала полагают, что Федеральная избирательная комиссия вряд ли предпримет какие-либо шаги по этому поводу, учитывая традиционно крайне низкие темпы решения вопросов.
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Жалоба направлена против Байдена, Харрис, а также главного распорядителя средств избирательной кампании Кианы Спенсер по поводу «вопиющего нарушения закона» и «составления мошеннических документов». В тексте также утверждается, что это «тонко завуалированный взнос» от одного кандидата другому.
Обозреватели телеканала полагают, что Федеральная избирательная комиссия вряд ли предпримет какие-либо шаги по этому поводу, учитывая традиционно крайне низкие темпы решения вопросов.
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Александр Бойцов