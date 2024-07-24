МИД: Москва не доверяет словам Зеленского о возможности переговоров с Россией

Фото: пресс-служба МИД РФ
Заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможности переговоров с Москвой вызваны его стремлением вовлечь как можно больше стран в обсуждение так называемой «формулы мира». У российской стороны нет особого доверия к декламации Киева.
Об этом, выступая на брифинге, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Спикер российского МИД также предположила, что разговоры главы киевского режима о переговорах с Россией могут быть связаны с изменившейся конъюнктурой в Соединённых Штатах, связанной с президентской кампанией. Также это может быть сопряжено с попытками Киева протолкнуть свою «формулу мира», навязать её другим странам.
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«Зеленскому не верит никто. Все прекрасно понимают, что это человек, который может вывернуть всё что угодно, наврать», — сказала дипломат.
Спикер российского МИД также предположила, что разговоры главы киевского режима о переговорах с Россией могут быть связаны с изменившейся конъюнктурой в Соединённых Штатах, связанной с президентской кампанией. Также это может быть сопряжено с попытками Киева протолкнуть свою «формулу мира», навязать её другим странам.
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Александр Бойцов