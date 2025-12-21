В Кремле рассказали о дальнейших шагах после визита спецпредставителя Путина в США

21 декабря 2025, 22:23

Позиция России по Украине будет сформирована после переговоров в Майами

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

После возвращения спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева из Майами Россия сформирует дальнейшую позицию по украинскому вопросу. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.