В Кремле рассказали о дальнейших шагах после визита спецпредставителя Путина в США
После возвращения спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева из Майами Россия сформирует дальнейшую позицию по украинскому вопросу. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.
По словам Ушакова, Дмитриев привезёт из США определённые сигналы, полученные в ходе контактов с представителями команды американского президента Дональда Трампа. Эти предложения в Кремле намерены внимательно обсудить — определить, что может быть принято, а что является неприемлемым.
При этом Ушаков подчеркнул, что большинство инициатив, вероятно, не подойдут российской стороне, поскольку Москва намерена придерживаться договорённостей, достигнутых ранее в Анкоридже и на других встречах с американскими представителями.
Он добавил, что Дмитриев уже передаёт часть информации, однако окончательные выводы будут сделаны после его возвращения в Россию 22 декабря, когда спецпредставитель лично доложит Владимиру Путину о результатах переговоров. После этого Кремль определит позицию, с которой страна будет двигаться дальше.
