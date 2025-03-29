Президент Бразилии да Силва подтвердил свой приезд в Москву на празднование Дня Победы

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
В мае президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует посетить Россию. Он намерен принять участие в торжествах по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Своё желание приехать в Москву на 9 Мая бразильский лидер подтвердил во время пресс-конференции по итогам государственного визита во Вьетнам.
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«Я планирую приехать в Россию 9 мая, чтобы принять участие в праздновании 80-й годовщины победы во Второй мировой войне», — сказал Лула да Силва.Он также добавил, что в ходе предстоящего визита планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить с ним вопросы, посвящённые мирному урегулированию конфликта на Украине. Эту же проблему он собирается затронуть во время своей поездки в Китай. По словам да Силвы, КНР и Бразилия рассчитывают на скорейшее начало переговорного процесса между Россией и Украиной.
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Александр Бойцов