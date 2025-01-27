Путин обсудил с президентом Бразилии конфликт на Украине и новые власти США

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Конфликт на Украине, а также новую администрацию США обсудили президент России Владимир Путин и его бразильский коллега Луис Инасио Лула да Силва. Как отметили в Кремле, главы государств рассматривали развитие стратегического партнерства стран.
Кроме того, Путин и Силва поговорили о текущей мировой ситуации.
Перед этим сообщалось, что Владимир Путин посетил концерт «Ленинградская Победа». Глава государства отметил, что снятие ленинградской блокады — важнейший рубеж в борьбе с нацизмом.
Также известно, что Путина удивил размер средней зарплаты в Москве. Президент уверен, что сумма в 160 тысяч рублей является слишком маленькой. Подробнее в материале «Радио 1».
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Перед этим сообщалось, что Владимир Путин посетил концерт «Ленинградская Победа». Глава государства отметил, что снятие ленинградской блокады — важнейший рубеж в борьбе с нацизмом.
Также известно, что Путина удивил размер средней зарплаты в Москве. Президент уверен, что сумма в 160 тысяч рублей является слишком маленькой. Подробнее в материале «Радио 1».
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Никита Кротов