Flightradar: вылетевший из «Пулково» российский спецборт приземлился в Нью-Йорке
Вылетевший из петербургского аэропорта «Пулково» самолет спецотряда «Россия» приземлился в Нью-Йорке. Об этом сообщает портал Flightradar24.
Согласно предоставленным данным, российский ИЛ-96-300 вылетел из Санкт-Петербурга в 11.32 по московскому времени. В 22.27 самолет приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что экипаж самолета компании Turkish Airlines объявил тревогу пролетая над территорией России. Персонал воздушного судна зафиксировал проблемы с двигателем.
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