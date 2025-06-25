Трамп призвал уволить «как собаку» журналистку CNN за слова об Иране

25 июня 2025, 23:15

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп призвал уволить «как собаку» журналистку CNN Наташу Бертран за ее репортаж о том, что американским ВВС не удалось уничтожить ядерную программу Ирана. Об этом глава страны написал на своей странице в соцсети Truth Social.







«Наташу Бертран следует уволить из CNN! Я наблюдал, как она три дня занималась фейковыми новостями. Ей нужно немедленно сделать выговор, а затем выгнать "как собаку"», — написал Трамп.