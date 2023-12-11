Президент Бразилии Лула Да Силва отказался встречаться с Зеленским

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Президент Украины Владимир Зеленский попытался срочно встретиться со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, однако получил от него отказ. Об этом пишет местное издание O Globo, ссылаясь на собственные источники.
Уточняется, что Зеленский хотел встретиться с Да Силвой во время остановки в Бразилии по пути в Аргентину. Его самолет остановился в бразильском аэропорту на два часа для дозаправки. Однако глава Бразилии отказался от предложения, так как в это время принимал участие в саммите в Рио.
Кроме того, уточняется, что бразильцы искренне были удивлены такому внезапному предложению со стороны Зеленского, в котором даже не была указана тема переговоров.
Напомним, 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский отправился на инаугурацию нового президента Аргентины Хавьера Милея. Во время своего путешествия в Латинскую Америку Зеленский встретился с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Коррейа-и-Cилвой.
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Кроме того, уточняется, что бразильцы искренне были удивлены такому внезапному предложению со стороны Зеленского, в котором даже не была указана тема переговоров.
«Подобная встреча на авиабазе, без подготовки и без предварительного уведомления, очень редка», — говорит дипломат, знакомый с ситуацией.
Напомним, 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский отправился на инаугурацию нового президента Аргентины Хавьера Милея. Во время своего путешествия в Латинскую Америку Зеленский встретился с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Коррейа-и-Cилвой.
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Элина Позднякова