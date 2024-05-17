Президент Бразилии не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит по Украине в Швейцарии, который должен состояться в июне. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на администрацию бразильского главы.
«Лула да Силва не появится на саммите по Украине», — сказано в сообщении.Стоит отметить, причина отказа не называется.
Помимо этого, президент интересуется предложением об участии в саммите стран «Большой семерки» (G7), который пройдет в Италии. Вопрос о его поездке на это мероприятие обсуждается, заявили в администрации.
15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине в близи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.
Он отметил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции для РФ неприемлема, поскольку «речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной «формулы мира», которая не учитывает интересы России.
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