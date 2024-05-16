Глава совета АУРЭК Ефимов: В онлайн-ритейле действуют правила Дикого запада

Фото: iStock/vittaya25
Председатель совета ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Александр Ефимов, рассуждая о регулировании деятельности маркетплейсов, заявил, что нужны более жёсткие меры со стороны государства в этой области.
По его словам, сейчас в этой не тронутой государством сфере царят правила и законы Дикого Запада.
Ранее сообщалось, что ФАС РФ устанавливала, что маркетплейсы Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке, однако на проверки действует мораторий, поэтому ведомство работает с компаниями для устранения нарушений.
Читайте также:
В Подмосковных школах в мае проведут уроки «Технологии в интернет-торговле»
ФАС отметила доминирующее положение Wildberries и Ozon на российском рынке
В Госдуме нашли замену слову «маркетплейс»
«Сегодня в этой отрасли задействовано 3-5 млн человек и ещё треть страны пользуется услугами маркетплейсов. И пока у нас на рынке онлайн-ритейла действуют правила Дикого запада. Только в одном суде Подмосковья более 3 тыс. судебных процессов по одному маркетплейсу. Эти дела изучает специально созданная коллегия», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Ефимов.
Ранее сообщалось, что ФАС РФ устанавливала, что маркетплейсы Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке, однако на проверки действует мораторий, поэтому ведомство работает с компаниями для устранения нарушений.
Читайте также:
В Подмосковных школах в мае проведут уроки «Технологии в интернет-торговле»
ФАС отметила доминирующее положение Wildberries и Ozon на российском рынке
В Госдуме нашли замену слову «маркетплейс»
Мелисса Тимофеева