Президент Бразилии отменил поездку на саммит БРИКС в Казани

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям. Однако он всё же примет участие в мероприятии в формате видеоконференции, сообщила его пресс-служба.
По информации новостного портала G1, с Лулой да Силвой произошёл неприятный инцидент дома. Он получил травму затылка. Его здоровью ничто не угрожает, однако врачи призвали главу государства не ездить на дальние расстояния.
В связи с невозможностью прилететь и очно поучаствовать в саммите, бразильский президент дистанционного примет участие в мероприятии.
Ранее сообщалось, что в Россию для участия в саммите БРИКС уже прибыли глава Республики Сербской Милорад Додик и президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян.
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В связи с невозможностью прилететь и очно поучаствовать в саммите, бразильский президент дистанционного примет участие в мероприятии.
Ранее сообщалось, что в Россию для участия в саммите БРИКС уже прибыли глава Республики Сербской Милорад Додик и президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян.
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Анастасия Чинкова