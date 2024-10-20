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Президент Бразилии отменил поездку на саммит БРИКС в Казани

Президент Бразилии не посетит саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям
20 октября 2024, 21:07
Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям. Однако он всё же примет участие в мероприятии в формате видеоконференции, сообщила его пресс-служба.
По информации новостного портала G1, с Лулой да Силвой произошёл неприятный инцидент дома. Он получил травму затылка. Его здоровью ничто не угрожает, однако врачи призвали главу государства не ездить на дальние расстояния.

В связи с невозможностью прилететь и очно поучаствовать в саммите, бразильский президент дистанционного примет участие в мероприятии.



Ранее сообщалось, что в Россию для участия в саммите БРИКС уже прибыли глава Республики Сербской Милорад Додик и президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян.

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#политика
Военные НАТО поняли, с какой силой столкнутся после выхода России из СВО
Главком военблока НАТО в Европе признал, что ВС РФ станут сильнее после СВО
20 октября 2024, 21:22

Фото: istock/Michele Ursi

Главнокомандующий военного блока НАТО в Европе признал, что после спецоперации Россия усилится. Генерал Кристофер Каволи, который одновременно возглавляет Европейское командование США, заявил в интервью журналу Der Spiegel, что после завершения конфликта на Украине российская армия станет мощнее, чем сейчас.
Он отметил, что российские войска, участвуя в боевых действиях, приобретают опыт и совершенствуются. Каволи предупредил, что эти войска будут стоять на границах НАТО.
«Таким образом, мы будем иметь дело с противником, который располагает реальными навыками, силами и имеет четкие цели», — заявил Каволи.

Главнокомандующий считает, что НАТО не может позволить себе снижать обороноспособность. Он напомнил, что сейчас в состоянии готовности находятся десятки тысяч военных, которые могут быть переброшены и задействованы в течение нескольких дней. Это значительный прогресс, но работы еще много.

Каволи также заявил, что Россия представляет долгосрочную угрозу для НАТО и безопасности в Европе, особенно учитывая ее сотрудничество с такими странами, как Китай и КНДР.
«Это является глобальной проблемой и имеет совершенно новую динамику», —считает главнокомандующий.

Генерал подчеркнул, что у НАТО должно иметь больше возможностей, чем противник, и действовать «быстрее, чем русские». Он заявил, что для него 2% от ВВП на оборону — это минимум, хотя это и политическое решение.

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Избиратели с 6 утра стоят у посольства в Москве, чтобы проголосовать на выборах в Молдове
Очередь из избирателей у посольства Молдавии в Москве не уменьшается
20 октября 2024, 20:42

Флаг Молдовы. Фото: istock/NatanaelGinting

Очередь из людей, желающих проголосовать на выборах президента Молдавии и референдуме по ЕС, у посольства в Москве не убывает. Уже с 6 утра люди стоят в у консульства, но не все смогли воспользоваться правом голоса, передает с места РИА Новости.
Видео из Европейских стран свидетельствуют, что на улицах у молдавских посольств там гораздо спокойнее. Молдавские дипмиссии в Европе выглядят практически пустыми. А Рождественка в Москве и соседний Кузнецкий мост похожи на пчелиные ульи. Основную массу людей там составляют молдаване, которым важно принять участие в голосовании президента и референдуме.

Один из стоящих в очереди высказал мнение, что нынешний президент Молдавии считает работающих в РФ молдаван неполноценными гражданами своей страны. Молдаване в России хотят подчеркнуть, что они тоже что-то значат для Молдавии: некоторые работают здесь, другие учатся. Мужчина признался, что опасается не успеть проголосовать.

Другой человек в очереди поделился, что ему известно о лимитированном количестве бюллетеней на посольстве. Он отметил, что, хотя им говорили о возможном продлении, не исключено, что срок не увеличат. Люди не уверены, что молдавские власти учтут голос каждого.

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#выборы
#посольство
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Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз признали состоявшимся
ЦИК Молдавии: референдум о вступлении в ЕС состоялся, явка превысила 42%
20 октября 2024, 19:47

Фото: iStock/DesignRage

Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз признали состоявшимся. Явка к 18:00 (совпадает с мск) превысила требуемый минимальный порог в 42%, сообщила в ходе брифинга глава Центиральной избирательной комиссии (ЦИК) Анжела Караман.
Отмечается, что к указанному времени в референдуме приняли участие 1 228 650 избирателей, что составило 42,44%. По законодательству страны, выборы президента и референдум будут признаны состоявшимися, если в ним примет участие более трети избирателей из списков.

Также Караман подчеркнула, что в ходе избирательного процесса не было зафиксировано серьёзных инцидентов. А активная явка говорит о том, что граждане Молдавии ответственно относятся к голосованию.

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#молдавия
#референдум
#выборы
#евросоюз
#политика
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Отец основателя WikiLeaks поблагодарил Путина
Отец Ассанжа поблагодарил Путина за поддержку основателя WikiLeaks
20 октября 2024, 19:37

Джулиан Ассанж. Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон

Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку своего сына. В интервью РИА Новости Шиптон отметил, что Путин стал первым мировым лидером, высказавшимся в защиту Ассанжа.
«В 2012 году Путин был первым главой государства, который заступился за Джулиана как за издателя и гражданина. В то время на него обрушивалась волна клеветы. Но Путин встал на защиту его прав как издателя и гражданина. За это я благодарен вашему президенту», — цитирует Шиптона РИА Новости.

24 июня Ассанж вышел на свободу из британской тюрьмы после того, как договорился с американскими властями. Он частично признал свою вину и получил наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые уже отбыл.

Суд по его делу проходил на острове Сайпан, крупнейшем из Северных Марианских островов, которые не являются частью США, но находятся под контролем Вашингтона. После суда Ассанж вернулся в Австралию.

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#суд
#сша
#наказание
#новости
#путин
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Президент ОАЭ прибыл с официальным визитом в Москву
Президент ОАЭ проехал по улицам Москвы на «Аурусе» с колонной мотоциклистов
20 октября 2024, 19:20

Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян (Фото: сайт Кремля)

Президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян прибыл с официальным визитом в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что лидер ОАЭ проехал по центральным улицам российской столицы в кортеже на чёрном автомобиле «Аурус» в сопровождении мотоколонны. Он проследовал по Новому Арбату, где в честь его приезда знаменитые дома-книжки окрасились в цвета флага ОАЭ.

В воскресенье Аль Нахайян поужинает вместе с президентом России Владимиром Путиным в его резиденции в подмосковном Ново-Огареве. После они в неформальной обстановке обсудят актуальные вопросы.

В понедельник состоятся официальные переговоры. В рамках этой встречи главы государства обсудят перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества, а также затронут вопросы международной повестки, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

После, 22-24 октября, Аль Нахайян примет участие в саммите БРИКС в Казани.

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#сотрудничество
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Польша нарушила табу в отношении украинцев, пишет газета «Взгляд»
20 октября 2024, 19:02

Фото: iStock/Ruma Aktar

Власти Польши нарушают табу в отношении граждан Украины, обращая внимание на образ жизни беженцев. Об этом сообщает газета «Взгляд».
Отмечается, что европейским политикам многое позволено говорить. Однако критиковать Украину и её граждан они не имеют право. Но это не мешает польскому военному руководству открыто высказывать недовольство тем, что украинские беженцы не хотят отправляться на фронт. В рамках этих обвинений глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш нарушил многие табу, которых ранее придерживался.

Кроме того, издание напомнило, что глава оборонного ведомства говорил о шоке поляков, видящих как живут молодые украинцы, которые ездят на лучших автомобилях и отдыхают в пятизвёздочных отелях.

Также Косяняк-Камыш указывал на несправедливость по отношению к гражданам Польши, которые вынуждены финансировать систему здравоохранения и пособия для украинцев.

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#польша
#украина
#политика
#беженцы
#работа
#отдых
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Соцсеть Х умрёт в случае победы Харрис на выборах в США, убеждён Ким Дотком
20 октября 2024, 18:49

Фото: iStock/Robert Way

Социальная сеть Х, которой владеет американский бизнесмен Илон Маск, умрёт, если на президентских выборах в США одержит победу кандидат от Демократической партии Камала Харрис. С таким заявлением выступил Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком.
На своей странице как раз в соцсети Х он написал, что ей придёт конец при победе Харрис.

Напомним, что президентские выборы в Штатах пройдут 5 ноября. От партии демократов кандидатом выдвинута нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, а Республиканскую партию представляет экс-глава государства Дональд Трамп.

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#сша
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#выборы
#президент
#илон маск
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«Украина номер два»: стало известно, что Запад уготовил Молдавии
Шеремет: Молдавия может стать второй Украиной, где у граждан украли все права
20 октября 2024, 17:50

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Запад уготовил Молдавии путь Украины, отводя ей роль неоколонии и буферной зоны. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, слова которого приводит РИА Новости.
Он убеждён, что Запад, скрывая свои истинные мотивы под ширмой демократических ценностей и обещаний, что Молдавия странет частью Евросоюза, толкает страну на бесславный путь Украины. Так, действиями коллективного Запада Кишинёв может скатиться к гражданской войне и процветанию военной диктатуры.

К тому же Молдавия может стать «Украиной номер два» в вопросе выборов. Там также могут лишить граждан права голоса и заберут у них даже надежду на светлое будущее.

В воскресенье в Молдавии проходят президентские выборы и референдум о внесении изменений в Конституцию с целью последующего вступления в Евросоюз. Выборы уже признали состоявшимися, поскольку явка превысила минимальный требуемый порог в 33,3%. Избирательные участки будут работать до 21:00 (совпадает с мск).

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#молдавия
#украина
#евросоюз
#политика
#выборы
#права
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МИД Молдавии заявил об искусственном создании очередей на своих выборах в России
20 октября 2024, 17:33

Фото: iStock/Iuri Gagarin

У российских избирательных участков в ходе выборов президента Молдавии искусственно создаются очереди. Такое заявление сделали в МИД Молдавии, опубликовав соответствующий пост на своих официальных страницах в соцсетях.
Ведомство отмечает, что предупредило российскую сторону о попытках ряда структур организованно доставлять граждан на участки в Москве. В связи с зафиксированными нарушениями МИД убеждён, что скопление людей на российских избирательных участках было создано искусственно.

Также в министерстве добавили, что искусственно организуемые очереди якобы можно считать попыткой поставить под угрозу поведение президентских выборов.

Ранее сообщалось, что ЦИК Молдавии признала состоявшимися выборы президента и референдум о вступлении страны в Евросоюз. Явка на выборы превысила требуемый минимум в 33,3%.

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#молдавия
#россия
#выборы
#президент
#избиратели
#мид
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