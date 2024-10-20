Президент ОАЭ прибыл с официальным визитом в Москву

Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян (Фото: сайт Кремля)
Президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян прибыл с официальным визитом в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что лидер ОАЭ проехал по центральным улицам российской столицы в кортеже на чёрном автомобиле «Аурус» в сопровождении мотоколонны. Он проследовал по Новому Арбату, где в честь его приезда знаменитые дома-книжки окрасились в цвета флага ОАЭ.
В воскресенье Аль Нахайян поужинает вместе с президентом России Владимиром Путиным в его резиденции в подмосковном Ново-Огареве. После они в неформальной обстановке обсудят актуальные вопросы.
В понедельник состоятся официальные переговоры. В рамках этой встречи главы государства обсудят перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества, а также затронут вопросы международной повестки, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
После, 22-24 октября, Аль Нахайян примет участие в саммите БРИКС в Казани.
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В воскресенье Аль Нахайян поужинает вместе с президентом России Владимиром Путиным в его резиденции в подмосковном Ново-Огареве. После они в неформальной обстановке обсудят актуальные вопросы.
В понедельник состоятся официальные переговоры. В рамках этой встречи главы государства обсудят перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества, а также затронут вопросы международной повестки, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
После, 22-24 октября, Аль Нахайян примет участие в саммите БРИКС в Казани.
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Анастасия Чинкова