Президент Бразилии предупредил о риске повторения сценария украинского конфликта
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал мировое сообщество сделать всё возможное, чтобы не допустить возникновения конфликта в регионе Карибского бассейна и на территории Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС.
Он выразил обеспокоенность тем, что нынешняя обстановка может привести к эскалации, и подчеркнул, что повторение ошибок, которые привели к украинскому кризису, недопустимо.
Лула да Силва также заявил, что намерен обсудить вопрос военного присутствия США в Карибском море с американским президентом Дональдом Трампом. Его позиция стала особенно актуальной после того, как 14 ноября министр обороны США Пит Хегсет объявил о запуске новой операции против так называемых «наркотеррористов» в Западном полушарии — Southern Spear («Южное копьё»).
По мнению бразильского лидера, подобные шаги могут привести к опасной нестабильности в регионе и должны быть предметом международного диалога, а не силового давления.
