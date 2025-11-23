Достижения.рф

Президент Бразилии предупредил о риске повторения сценария украинского конфликта

Лула да Силва выступил против возможной агрессии США в отношении Венесуэлы
Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал мировое сообщество сделать всё возможное, чтобы не допустить возникновения конфликта в регионе Карибского бассейна и на территории Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС.



Он выразил обеспокоенность тем, что нынешняя обстановка может привести к эскалации, и подчеркнул, что повторение ошибок, которые привели к украинскому кризису, недопустимо.

Лула да Силва также заявил, что намерен обсудить вопрос военного присутствия США в Карибском море с американским президентом Дональдом Трампом. Его позиция стала особенно актуальной после того, как 14 ноября министр обороны США Пит Хегсет объявил о запуске новой операции против так называемых «наркотеррористов» в Западном полушарии — Southern Spear («Южное копьё»).

По мнению бразильского лидера, подобные шаги могут привести к опасной нестабильности в регионе и должны быть предметом международного диалога, а не силового давления.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0