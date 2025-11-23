Президент Бразилии предупредил о риске повторения сценария украинского конфликта

23 ноября 2025, 17:13

Лула да Силва выступил против возможной агрессии США в отношении Венесуэлы

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал мировое сообщество сделать всё возможное, чтобы не допустить возникновения конфликта в регионе Карибского бассейна и на территории Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС.