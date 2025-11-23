Власти Украины провели первую встречу по мирному плану Трампа

23 ноября 2025, 16:59

Андрей Ермак: Украина начала в Женеве серию встреч по вопросу мира

Фото: Istock/Silent_GOS

Украинская делегация начала в Женеве консультации по урегулированию украинского конфликта. Об этом 23 ноября сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Его слова приводит РЕН ТВ.





Уже прошла первая встреча с советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии — Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном и Гюнтером Зауттером. Следующей встречей станут переговоры с делегацией США.



Ермак заявил, что украинская сторона настроена очень конструктивно. Помимо этого, он отметил, что 23 ноября запланировал целый ряд встреч в разных форматах с другими высокопоставленными политиками.

«Продолжаем работать вместе для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины», — отметил политический деятель.

