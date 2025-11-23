Власти Украины провели первую встречу по мирному плану Трампа
Андрей Ермак: Украина начала в Женеве серию встреч по вопросу мира
Украинская делегация начала в Женеве консультации по урегулированию украинского конфликта. Об этом 23 ноября сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Его слова приводит РЕН ТВ.
Уже прошла первая встреча с советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии — Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном и Гюнтером Зауттером. Следующей встречей станут переговоры с делегацией США.
Ермак заявил, что украинская сторона настроена очень конструктивно. Помимо этого, он отметил, что 23 ноября запланировал целый ряд встреч в разных форматах с другими высокопоставленными политиками.
«Продолжаем работать вместе для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины», — отметил политический деятель.Ранее в США раскрыли, как план Трампа по Украине коснется антироссийских санкций.