Президент Бразилии рассмешил прессу на саммите G20

23 ноября 2025, 17:03

Лула да Силва пошутил на саммите G20 и вызвал смех журналистов и политиков

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: www.kremlin.ru)

На пресс-конференции по итогам саммита G20 президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва стал причиной всеобщего смеха среди журналистов и членов правительства. Об этом сообщает РИА Новости.





Инцидент произошёл, когда один из репортёров задал вопрос на английском языке и переводчик начал дублировать его президенту слишком тихо, практически шёпотом.



Лула да Силва сделал замечание, отметив, что перевод слышит скорее сам переводчик, чем он.





«Только Жанжа мне на ухо шепчет», — с улыбкой добавил президент, имея в виду свою супругу, первую леди Розанжелу Лула да Силва.