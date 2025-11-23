Президент Бразилии рассмешил прессу на саммите G20
Лула да Силва пошутил на саммите G20 и вызвал смех журналистов и политиков
На пресс-конференции по итогам саммита G20 президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва стал причиной всеобщего смеха среди журналистов и членов правительства. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл, когда один из репортёров задал вопрос на английском языке и переводчик начал дублировать его президенту слишком тихо, практически шёпотом.
Лула да Силва сделал замечание, отметив, что перевод слышит скорее сам переводчик, чем он.
«Только Жанжа мне на ухо шепчет», — с улыбкой добавил президент, имея в виду свою супругу, первую леди Розанжелу Лула да Силва.Эта фраза мгновенно развеселила присутствующих и вызвала смех в зале.