Президент Бразилии призвал Трампа отменить пошлины против страны
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого призвал отменить пошлины и ограничительные меры, введённые в отношении Бразилии.
Согласно пресс-службе Лулы, бразильский лидер обратился к Трампу с просьбой отменить 40%-ные тарифы на бразильскую продукцию, а также снять ограничения в отношении бразильских чиновников.
Разговор между главами государств длился около 30 минут и, по данным пресс-службы, прошёл в «дружеской атмосфере». В ходе беседы стороны договорились о возможности личной встречи, которая может состояться на саммите АСЕАН в Малайзии.
Кроме того, Лула да Силва выразил готовность посетить США для продолжения диалога и обсуждения двусторонних отношений.
