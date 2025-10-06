Президент Бразилии призвал Трампа отменить пошлины против страны

06 октября 2025, 19:27

Лула да Силва обсудил с Трампом отмену 40%-ных тарифов на бразильскую продукцию

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого призвал отменить пошлины и ограничительные меры, введённые в отношении Бразилии.