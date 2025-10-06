Достижения.рф

Харрис: Трамп победил с минимальным отрывом и не имеет мандата от большинства

Камала Харрис поставила под сомнение легитимность мандата Трампа
Дональд Трамп (Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев)

Бывший вице-президент США Камала Харрис заявила, что Дональд Трамп победил на выборах с минимальным перевесом и, по её мнению, не обладает полноценным мандатом от американского народа. Об этом сообщает РИА Новости.



Во время встречи с читателями по случаю выхода своей книги Харрис отметила, что разрыв между кандидатами был «самым маленьким в истории президентских выборов».

«У него нет мандата, это не мандат», — заявила она.
Харрис подчеркнула, что Трамп не получил поддержки подавляющего большинства избирателей.
Софья Метелева

