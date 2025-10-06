Харрис: Трамп победил с минимальным отрывом и не имеет мандата от большинства
Камала Харрис поставила под сомнение легитимность мандата Трампа
Бывший вице-президент США Камала Харрис заявила, что Дональд Трамп победил на выборах с минимальным перевесом и, по её мнению, не обладает полноценным мандатом от американского народа. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время встречи с читателями по случаю выхода своей книги Харрис отметила, что разрыв между кандидатами был «самым маленьким в истории президентских выборов».
«У него нет мандата, это не мандат», — заявила она.Харрис подчеркнула, что Трамп не получил поддержки подавляющего большинства избирателей.