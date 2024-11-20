Президент Бразилии разозлил лидеров ЕС своим шагом на G20

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Представители стран Европы оказались недовольны решением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы досрочно завершить переговоры на саммите G20, чтобы не тратить много времени на обсуждение конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на дипломатов.
«Коммюнике обычно публикуется в конце саммита, но Лула решил утвердить текст во время завершения пленарного заседания в понедельник — в тот момент лидеров Франции, Германии и Соединенных Штатов не было в комнате», — говорится в сообщении.
При этом президент Франции Эммануэль Макрон был недоволен подобным шагом. По его мнению, «текст бы только выиграл», если бы «был более откровенным» в отношении украинского конфликта. Он заявил, что президент Бразилии завершил коммюнике, что не соответствовало ожидаемой позиции.
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц назвал разногласия среди участников саммита по поводу текста «отличительной чертой времени в меняющемся мире».
Агентство отмечает, что Бразилия приняла коммюнике в спешном порядке для того, чтобы успеть сформировать документ к окончанию саммита.
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Элина Позднякова