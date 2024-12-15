Президент Бразилии выписан из больницы после операции по удалению части черепа

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва покинул больницу в Сан-Паулу. Он был госпитализирован 10 декабря.
Лечащие врачи главы государства сообщили журналистам бразильского портала G1, что 79-летний президент здоров и может вернуться к исполнению своих обязанностей. Ему даны рекомендации в ближайшие 15 дней избегать физических нагрузок и не совершать дальних поездок, особенно зарубежных.
Напомним, вечером 9 декабря у Луиса да Силвы начались сильные головные боли. Проведенное МРТ выявило кровоизлияние в мозг. Ему была проведена краниотомия. Эта операция, при которой временно удаляется часть черепа для проведения хирургических манипуляций.
Затем президенту Бразилии дренировали гематому. Операция прошла успешно, при этом 11 декабря была проведена еще одна медицинская процедура для предотвращения повторного кровоизлияния.
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Напомним, вечером 9 декабря у Луиса да Силвы начались сильные головные боли. Проведенное МРТ выявило кровоизлияние в мозг. Ему была проведена краниотомия. Эта операция, при которой временно удаляется часть черепа для проведения хирургических манипуляций.
Затем президенту Бразилии дренировали гематому. Операция прошла успешно, при этом 11 декабря была проведена еще одна медицинская процедура для предотвращения повторного кровоизлияния.
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Александр Бойцов