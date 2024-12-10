Reuters: у президента Бразилии диагностировали внутричерепное кровоизлияние

Фото: kremlin.ru
Во время падения со скамьи в ванной президент Бразилии Лула да Силва ударился затылком, из-за чего у него произошло внутричерепное кровоизлияние.
Как сообщает Reuters со ссылкой на медицинский отчёт, чтобы удалить гематому, президенту пришлось перенести трепанацию черепа. Операция прошла в Сан-Паулу. Сейчас Лула «чувствует себя хорошо» и находится под наблюдением врачей.
Из-за своей травмы 78-летний политик не смог лично присутствовать на саммите БРИКС в Казани, поэтому принял участие по видеосвязи. Делегацию Бразилии при этом возглавлял министр иностранных дел Мауру Виейра.
Читайте также:
В Москве прошла церемония прощания с академиком Велиховым
Трамп высказался о жене Байдена
Минюст Южной Кореи запретил президенту выезд из страны
Анастасия Ларина