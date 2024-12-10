Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Reuters: у президента Бразилии диагностировали внутричерепное кровоизлияние

Reuters: у президента Бразилии диагностировали внутричерепное кровоизлияние

Reuters: врачи рассказали о внутричерепном кровоизлиянии у президента Бразилии
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Во время падения со скамьи в ванной президент Бразилии Лула да Силва ударился затылком, из-за чего у него произошло внутричерепное кровоизлияние.


Как сообщает Reuters со ссылкой на медицинский отчёт, чтобы удалить гематому, президенту пришлось перенести трепанацию черепа. Операция прошла в Сан-Паулу. Сейчас Лула «чувствует себя хорошо» и находится под наблюдением врачей.

Из-за своей травмы 78-летний политик не смог лично присутствовать на саммите БРИКС в Казани, поэтому принял участие по видеосвязи. Делегацию Бразилии при этом возглавлял министр иностранных дел Мауру Виейра.

Читайте также:

В Москве прошла церемония прощания с академиком Велиховым

Трамп высказался о жене Байдена

Минюст Южной Кореи запретил президенту выезд из страны
#травмы
#бразилия
#врачи
#президент
Родителей приговорили к высшей мере наказания, а через 14 лет оправдали: кто на самом деле оказался убийцей 15-летней девочки
10 декабря 2024, 12:59

Фото: iStock/Elwood

Тело 15-летней Натальи было найдено в доме ее семьи в собственной постели. Оба родителя стали главными подозреваемыми и оказались на скамье подсудимых. Сначала им вынесли обвинительный приговор, однако потом полностью оправдали.
О том, что действительно произошло той ночью в доме, где спали трое членов семьи и кто стоит за страшным убийством, расскажет редакция «Радио 1».

Мать обнаружила тело 15-летней Натальи


В Аргентине в небольшом городке Руфино 20 мая 2000 года произошла страшная трагедия. В тот день в дом городского судьи по уголовным делам Карлоса Фратичелли была вызвана скорая помощь. Прибывшие медики позже позвонили в полицию. Жена судьи, домохозяйка Грасиэла Дизер зайдя утром в спальню дочери Натальи, обнаружила девочку лежащей в постели. Запястья обеих рук были обвязаны шелковыми платками, а на голову надеты два пакета.

На женский крик прибежал глава семейства. По его словам, тело девочки было еще теплым, по этой причине он решил сначала обратиться к медикам. Результаты экспертизы показали, что смерть Натальи наступила в результате удушья. Подъязычная кость была сломана, что, как правило, говорит о внешнем воздействии. Также в организме жертвы была обнаружена сильнейшая доза антидепрессанта (минимум, 22 таблетки). Примечательно, что ранее Наталья никогда не принимала это лекарство.

Что произошло в доме накануне убийства Натальи


Для родителей Натальи Карлоса Фратичелли и Грасиэлы Дизер это был второй брак. Сначала в их семье все было хорошо, но спустя 15 лет в семье начался полный разлад. Оба супруга жили в отдельных комната, и не скрывали свои отношения с любовниками. На развод они решили не подавать, чтобы не вредить успешной карьере мужа, который ожидал повышения.

Накануне рокового дня, в пятницу 19 мая, Наталья ушла на день рождения к подруге, а в 19 часов вернулась домой. Эту информацию подтвердили и соседи. Мать девочки рассказала, что после ее возвращения они сидели за телевизором в гостиной, а около полуночи девочка ушла в свою комнату. Следом отправилась спать и Грасиэла. Примерно в 2 часа ночи вернулся домой Карлос, который провел вечер в компании своей возлюбленной в одном из отелей. Портье подтвердил, что судья действительно был там. По словам отца, он тихо вошел в дом и сразу направился в свою спальню, никого не беспокоя. А в 4 часа утра, по данным экспертов, Наталья умерла.

Фото: iStock/andriano_cz

Родители не могли объяснить, что случилось. Карлос предположил, что это могла быть либо месть ему со стороны тех, кого он отправлял за решетку, либо в дом забрался грабитель, который избавился от случайного свидетеля. На это указывал и тот факт, что копилка Натальи с несколькими купюрами оказалась пустой. Но при этом следов взлома ни где не было обнаружено.

Полицейские не сомневались, что убийц надо искать в доме. Появилась версия, что дочь мешала обоим родителям. Наталья с ранних лет страдала тяжелой формой эпилепсии. Новый возлюбленный Грасиэлы предлагал ей замужество, но не испытывал желания видеть ее дочь-инвалида в своем доме. А Карлос однажды пожаловался коллеге, что не может развестись, так как его обвинят в том, что он бросил своего больного ребенка. В результате чего правоохранители арестовали родителей погибшей.

Суд над родителями, выход из тюрьмы и суицид матери: реальный убийца 15-летней Натальи


В 2002 году суд признал обоих родителей виновными в убийстве и приговорил к пожизненному заключению. Карлос и Грасиэла виновными себя не признали и подали апелляцию. В 2006 году новая судебная инстанция обнаружила нарушения в расследовании, отменила приговор и постановила выпустить заключенных на свободу. Выяснилось, что из дела изъяли показания одного из судмедэкспертов. Он сообщил, что подъязычная кость, вероятно, сломалась в результате его манипуляций с телом Натальи.

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

Получалось, что виновных могло и не быть. Девочка сама могла свести счеты с жизнью с помощью пакетов. Либо хотела произвести впечатление, однако переборщила со способом. Остается загадкой, откуда Наталья смогла достать антидепрессант. Позже следователи установили, что у школьницы случилась любовная трагедия – некий мальчик отверг ее влюбленность.

Восемь лет Карлос и Грасиэла, находились на свободе в статусе подозреваемых. Развелись и вступили в брак с новыми возлюбленными. Однако Карлосу, который на тот момент был экс-судьей, отказали в восстановлении в должности.

В 2012 году мать Натальи совершила суицид, оставив прощальное письмо. В нем она написала, что идет к любимой дочери. В 2014 году суд окончательно оправдал родителей. Однако кто же все-таки виноват в гибели Натальи установить не удалось.

Читайте также:

В Петропавловске-Камчатском первоклассник упал с крыши школы

Вся Америка рада: в Нью-Йорке убили главу страховой компании UnitedHealthcare, что известно, кто задержан, реакция общества

Во Владивостоке 15-летняя девочка пострадала от упавшего утеплителя с крыши
#суд
#приговор
#радио 1
#трагедия
#помощь
#смерть
#дом
#скорая помощь
#родители
#мать
#грабитель
#день рождения
#развод
#семьи
#брак
#соседи
#компании
#полицейские
#нарушения
#отношения
#медики
#лекарство
#мальчик
#девочка
#суицид
#удар
#жертвы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Золотой унитаз, пишущая ручка за 36 млн и часы: тайные богатства Сафонова, Хорошавина и других чиновников-взяточников
10 декабря 2024, 12:53

Фото: iStock/AndreyPopov

Закон «О противодействии коррупции» обязывает всех госслужащих подавать сведения о доходах. Только вот не все чиновники живут по закону и иногда найденное у них имущество заставляет удивляться даже людей, привыкших к роскоши. Об интересных вещах, найденных силовиками при обысках известных российских коррупционеров, читайте в материале «Радио 1».

Начальник УГИБДД со «скромным» золотым унитазом


Фото: РИА Новости/ Telegram-канал А. Хинштейна

Уголовное дело в отношении начальника УГИБДД России по Ставропольскому краю Алексея Сафонова было возбуждено в июле 2021 года. Ему предъявили обвинения в создании преступной группы и получении взяток в особо крупном размере. Следствием установлено более ста эпизодов взяток общей суммой более 20 млн рублей.

При обыске дома Сафронова, выполненного в стиле рококо, среди прочего богатого убранства, был найден золотой унитаз. Кроме особняка с «золотым унитазом» у начальника УГИБДД России по Ставропольскому краю были обнаружены еще 21 объект недвижимости, шесть автомобилей и миллионы рублей наличными.

Фото: РИА Новости/ Telegram-канал А. Хинштейна

С учетом всех обстоятельств, суд по совокупности преступлений назначил Сафронову наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет со штрафом в размере 5 миллионов рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функции представителя власти, сроком на 10 лет, с ограничением свободы сроком на 1 год, с лишением специального звания майор полиции. Отбывать наказание бывший начальник УГИБДД будет в исправительной колонии строгого режима.

Ростовского министра Кушнарева «сдал» его заместитель: взятка в 30 млн на юбилее и договор с МВД, подробности задержания чиновников
Ростовского министра Кушнарева «сдал» его заместитель: взятка в 30 млн на юбилее и договор с МВД, подробности задержания чиновников

Золотые монеты министра экономического развития РФ


Алексей Улюкаев (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

14 ноября 2016 года Алексея Улюкаева задержали при получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50%.

Фото: РИА Новости/ Дмитрий Коробейников

При обыске в кабинете министра экономического развития РФ были обнаружены десять золотых монет весом от 170 гр. до 3 кг., золотые слитки и денежные средства в валюте различных стран. Кроме этого у Улюкаева имелась коллекция дорогих часов таких брендов как «Баухаузе», «Авенсис» и «Патек Филипп».

На денежные средства и монеты из драгоценных металлов, общей стоимостью приблизительно 500 миллионов рублей, правоохранительные органы наложили арест. Кроме того, на счетах в российских банках арестованы средства Улюкаева, общая сумма которых превышает 1 миллион долларов и 280 миллионов рублей.

Суд приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. Улюкаеву также назначили штраф в размере взятки — 130,4 миллиона рублей и запретили занимать государственные должности на протяжении восьми лет после освобождения.

Особняк за 73 млн и растрата на 2,2 млрд: чем завершилось дело экс-замминистра обороны Иванова и кто оказался его сообщником
Особняк за 73 млн и растрата на 2,2 млрд: чем завершилось дело экс-замминистра обороны Иванова и кто оказался его сообщником

Элитные пишущие ручки губернатора Сахалина

Александр Хорошавин (Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский)

В марте 2015 года членами организованной группы под руководством действующего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина были получены взятки в размере от 2 до 10 миллионов рублей за содействие в организации предвыборной кампании и обеспечение победы на выборах в органы местного самоуправления.

Также взятки получались за оперативную оплату работ по государственному контракту на строительство энергетического объекта, за общее покровительство в служебной деятельности и предоставление государственной поддержки, за выдачу разрешения на рыбалку, а также за получение субсидий на строительство животноводческого комплекса. С 2009 по 2015 год преступной группой были получены денежные средства на общую сумму более 522 млн рублей.

Фото: iStock/EpicCure

При обыске у Хорошавина была обнаружена коллекция пишущих ручек. Стоимость каждой ручки варьировалась от 3 тысяч рублей до 36 миллионов. Правоохранителями изъято 800 единиц дорогостоящих ювелирных изделий, коллекция часов стоимостью более 603 миллионов рублей и денежные средства в разных валютах более чем на 1 миллиард рублей.

По решению суда у семьи Александра Хорошавина были конфискованы четыре квартиры общей кадастровой стоимостью свыше 240 млн рублей, шесть машиномест общей стоимостью более 2,9 млн рублей, шесть автомобилей стоимостью не менее 42,3 млн рублей, в том числе Mercedes-Benz стоимостью 11 млн рублей, два Bentley общей стоимостью более 23,3 млн рублей, два Lexus, оценивающиеся в сумму не менее 6 млн рублей. В доход государства были обращены жилой дом, нежилое помещение, земельные участки, более 700 млн рублей, ювелирные изделия и другие ценности.

9 февраля 2018 года Южно-Сахалинский городской суд признал Хорошавина виновным в получении взяток и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ), в составе организованной группы. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, экс-губернатор был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград.

Читайте также:

В Красноярске руководителя УДИБ задержали за взятку на сумму более 73 млн рублей

«Gucci, Armani»: в прокуратуре Татарстана возмутились из-за роскошной жизни чиновников

Бывший чиновник Минобороны Куракин приговорён к 17 годам колонии
#суд
#губернатор
#дело
#арест
#штраф
#права
#ук
#земельные участки
#дома
#рф
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудницы «Уральских авиалиний» погибли под поездом в Москве
10 декабря 2024, 12:36

Фото: istockphoto/blinow61

Две сотрудницы авиакомпании «Уральские авиалинии» погибли на железнодорожной станции Нагатинская, попав под поезд в Москве, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу «Уральских авиалиний». Там отметили, что погибшие 2004 и 2005 годов рождения действительно работали в компании.
«Немыслимая трагедия. Девушки погибли в нерабочее время, находились там по своим делам, были не в форменной одежде», — добавили в пресс-службе, соболезнуя родным и близким погибших.
Трагедия случилась в минувшее воскресенье, 8 декабря. Предварительно, погибшие шли вдоль ж/д путей. Машинист применил сигнал, а также экстренное торможение, однако это не помогло.

Перед этим сообщалось, как погибла девушка в Красноярске.

Читайте также:

«Никто не слышал крика»: по лесам Камчатки бродит медведь-людоед

Любовь к котенку спасла украинца от смерти в горах

Во Владивостоке 15-летняя девочка пострадала от упавшего утеплителя с крыши
#мир
#россия
#россияне
#москва
#смерть
#новости
#поезд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красноярске погибла девушка после катания на тюбинге
10 декабря 2024, 12:31

Фото: iStock/Vera_Petrunina

Две девушки разбились во время катания на тюбинге в Красноярске, рядом с кластером «Радуга». По предварительной информации, одна из них погибла, другая пострадавшая находится в реанимации.
Как сообщает Telegram-канал Krash Mash, две подруги привязали ватрушку к машине и таким образом решили покататься. Во время очередного манёвра тюбинг с девушками вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota Camry.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Волгограде произошло ДТП с участием такси. Водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением и врезался в фонарный столб на улице Рокоссовского. В результате происшествия водитель и четверо пассажиров автомобиля получили травмы.

Читайте также:

Во Владивостоке 15-летняя девочка пострадала от упавшего утеплителя с крыши

Пламя охватило Коптевский рынок в Москве: площадь пожара стремительно растет

В Амурской области рейсовый автобус с отказавшими тормозами врезался в дерево — видео
#автомобиль
#травмы
#происшествия
#тюбинг
#красноярский край
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Никто не слышал крика»: по лесам Камчатки бродит медведь-людоед
Друг погибшего от нападения медведя: зверь продолжает ходить по Камчатке
10 декабря 2024, 12:27

Фото: iStock/Byrdyak

Медведя, растерзавшего человека на Камчатке, не удалось застрелить, он продолжает бродить по окрестностям. Об этом рассказал один из друзей погибшего в беседе с NEWS.ru. По его словам, криков во время нападения зверя никто не слышал, а когда служба безопасности наткнулась на медведя, мужчина был уже мертв.
«Работники предприятия рассказали, что медведь еще жив. Побоялись стрелять, пока медведь был рядом с Денисом, чтобы не задеть. Произвели выстрел в воздух, зверь испугался и рванул. В бегущего они не попали. Из принятых мер безопасности — всем приказали ходить по двое. Очевидно, чтобы медведю было из кого выбирать», — посетовал товарищ погибшего.
Собеседник издания добавил, что хорошо знал жертву нападения зверя — мужчина был надежным другом, верным мужем и большим патриотом.

Напомним, ранее сообщалось, что погибший был заместителем директора золотодобывающей компании «СиГМА». По информации журналистов, трагедия произошла на территории горно-металлургического предприятия, когда медведь набросился на мужчину и утащил его в овраг. Правоохранительные органы проводят проверку.

Читайте также:

Медведь задрал человека на Камчатке

Крокодил растерзал женщину и утащил в реку на глазах у коллеги

Гималайский медведь вцепился рыбаку в лицо, но тот сумел спастись
#трагедия
#выстрел
#погибший
#воздух
#компании
#мужчина
#предприятия
#работники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Любовь к котенку спасла украинца от смерти в горах
В Румынии спасли украинца, укрывшегося от мобилизации с котенком под курткой
10 декабря 2024, 11:33

Фото: istockphoto/maria zheleznova

Житель Украины Владислав Дуда вместе с котенком по имени Персик нелегально пересек границу с Румынией, пытаясь избежать мобилизации, и едва не замерз в горах, информирует Associated Press.
На помощь 28-летнему мужчине пришли румынские спасатели, которые извлекли его из горного ущелья глубиной 400 метров. Им удалось сделать это вовремя, так как у него проявлялись все признаки серьезного переохлаждения.

Спасательная операция оказалась сложной: сначала планировалось эвакуировать украинца вертолетом, но плохие погодные условия воспрепятствовали этому. В итоге спасатели приняли решение нести его на руках по глубокому снегу при температуре — 10 °C. Сообщается, что все это время под курткой мужчины находился Персик.

«Котенок был теплым и согревал его... поэтому он спас ему жизнь», — пишет AP.

Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки. Украинские уклонисты, пересекающие границу с Румынией через горы, готовы погибнуть, лишь бы не вступать в ряды ВСУ.

Читайте также:

Ночная авария в Волгограде: таксист врезался в столб, есть пострадавшие

Пламя охватило Коптевский рынок в Москве: площадь пожара стремительно растет

На востоке Москвы произошел крупный пожар
#спасатели
#реки
#помощь
#горы
#операция
#жизнь
#страны
#мужчины
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вся Америка рада: в Нью-Йорке убили главу страховой компании UnitedHealthcare, что известно, кто задержан, реакция общества
10 декабря 2024, 11:12

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Утром 4 декабря в США произошло необычное событие: в самом центре Нью-Йорка был застрелен глава страховой компании UnitedHealthcare, а его предполагаемого убийцу начали называть героем. Дело в том, что многие жители страны испытывают сильную ненависть к страховым компаниям, особенно к UnitedHealthcare. Они часто отказывают в выплатах или компенсируют лишь небольшую часть затрат. Подробности – в материале «Радио 1».

В Нью-Йорке убит глава страховой компании


50-летний бизнесмен был застрелен в Нью-Йорке 4 декабря утром, недалеко от гостиницы Hilton, где проходила конференция для инвесторов. Предварительно рассматривалась версия о том, что убийца решил отомстить директору компании за отказ в оплате лечения его родственника, что в итоге привело к смерти последнего.

Полиция сообщила, что на каждой найденной гильзе было написано по слову: «Deny», «Defend» и «Depose». Эти слова ссылаются на название книги «Delay Deny Defend» («Откладывать, отрицать, защищать»), подзаголовок которой гласит: «Почему страховые компании не выплачивают возмещения и что с этим можно сделать».


Личность убийцы


В США задержан Луиджи Манджоне, подозреваемый в убийстве генерального директора одной из крупнейших страховых компаний UnitedHealthсare Брайана Томпсона. 26-летнего Манджоне арестовали после того, как сотрудник McDonald's заметил его за обедом и сообщил в полицию. Суд округа Блэр предъявил ему обвинения в хранении огнестрельного оружия и подделке документов.

Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщила, что при обыске у Манджоне нашли «призрачный пистолет» — огнестрельное оружие, собранное из деталей без серийного номера, что затрудняет его отслеживание. В обвинительном документе указано, что этот «пистолет-призрак» был изготовлен на 3D-принтере.

Кроме того, в его рюкзаке был найден манифест, написанный от руки, в котором Луиджи выражал критику в адрес медицинских компаний за то, что они ставят прибыль выше человеческих жизней. По всей видимости, он убил директора страховой компании из-за смерти своих родственников, которым было отказано в лечении: бабушка скончалась в 2013 году, а дедушка — в 2017.

Установлено, что Луиджи Манджони с отличием окончил школу с высокими академическими достижениями и получил несколько дипломов в области информационных технологий. Также он основал небольшую студию по разработке видеоигр. Например, на его странице GitHub указано, что он участвовал в разработке игры Civilization VI, устранив более 300 ошибок.

В интернете также был найден профиль Луиджи на Goodreads, где он оставил комментарий к манифесту Унабомбера. В своем отзыве он написал: «Когда все остальные способы общения оказываются безуспешными, насилие становится необходимым для выживания».

В день убийства парень всё время носил маску, но снял её, чтобы пофлиртовать с сотрудницей хостела.

Фото: iStock/Muhammad Farhad

Реакция американцев на убийство


Общественность все больше восхищается киллером, в то время как ресторан «Макдональдс», где его задержали, получает множество негативных отзывов от пользователей, которые утверждают, что там «повсюду крысы», намекая на работников заведения.

Кроме того, после ареста на его YouTube-канале появилось видео под названием «The Truth» с таймером обратного отчета. В нём говорилось: «Если вы видите это – значит, меня уже поймали». Также в видео упоминалось, что 11 декабря «что-то произойдет». Аккаунт и видео впоследствии были удалены с платформы за нарушение правил.

Компания UnitedHealthcare: что известно


В UnitedHealth Group трудится свыше 100 тысяч сотрудников по всей территории США. Компания занимает четвертую позицию в рейтинге Fortune 500.

Ее деятельность охватывает четыре ключевых направления: медицинское страхование, доставка и управление медицинским оборудованием, разработка программного обеспечения для здравоохранения, анализ данных и консалтинговые услуги, а также управление фармацевтическими льготами и другими фармацевтическими услугами.

По итогам 2023 года UnitedHealth Group заняла первое место по выручке среди всех компаний в сфере здравоохранения в США. Брайан Томпсон проработал в UnitedHealthcare около 20 лет и стал генеральным директором страхового подразделения компании в 2021 году.

Читайте также:

Переполненная больница в Дамаске столкнулась с нехваткой лекарств и персонала

«Цензор»: Чиновника в киевском отеле застрелил военнослужащий ГУР Украины

Появилось видео покушения на жизнь сотрудника центра «Э» в Ингушетии
#полиция
#сша
#убийство
#оружие
#страхование
#пистолет
#услуги
#компании
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сирии отменены товарные карточки: граждане вынуждены покупать продукты в разы дороже
Жительница Латакии рассказала об отмене социальных цен на хлеб, бензин и газ
10 декабря 2024, 11:05

Фото: istockphoto/Mohammad Ali Bazzi

В Сирии отменили систему товарных карточек, которая позволяла гражданам страны закупать хлеб, бензин и газ по льготным ценам. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на жительницу Латакии.
Сообщается, что теперь сирийцы вынуждены приобретать эти товары на рынке, где цены значительно выше.

Ранее, при прежней власти, действовали виртуальные государственные карточки: получая SMS, люди могли купить ограниченное количество хлеба, бензина и газовые баллоны для бытовых нужд. На рынке эти товары также были доступны в любое время, но по более высоким ценам.

«Уже отменили карточки на хлеб, на газ и на бензин. Очень все подорожало. Хлеб был по госцене, по карточке 500 (сирийских) фунтов, сейчас — 4 тысячи», — поделилась она.

По ее словам, раньше баллон газа был 18 000, давали его раз в 2 — 3 месяца, а сейчас стоимость составляет 150 000. Помимо этого, она добавила, что жители вынуждены распродавать доллары и золото, чтобы получить деньги.

В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.

Читайте также:

Российские военные сообщили о присутствии темнокожих наемников в рядах украинских войск

В Дамаске прогремели мощные взрывы в НИИ в районе Барзе

Сирийские государственные СМИ сменили логотипы, разместив на них флаг оппозиции
#хлеб
#товары
#золото
#цены
#жители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования избиения школьника в Улан-Удэ
10 декабря 2024, 10:28

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

О ходе расследования уголовного дела об избиении школьника в Улан-Удэ потребовал доложить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления Лагацкому Е.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сказано в релизе.
По заявлению городского образовательного комитета, все случилось в бурятской школе №19, в настоящее время проводится проверка.

В соцсетях распространилась злополучная видеозапись, где школьники бьют ремнями друг друга. Вскоре один из них теряет сознание. В комментариях сказано, что случай не первый.

Читайте также:

Ночная авария в Волгограде: таксист врезался в столб, есть пострадавшие

19-летний житель Домодедова устроил нарколабораторию в арендованном гараже

В Нижнем Новгороде задержали россиянина, готовившего подрыв ж/д путей
#мир
#россия
#следственный комитет
#уголовное дело
#расследование
#криминал
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате