Президент Чехии Павел назвал «Северные потоки» законной целью Киева для подрыва

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Президент Чехии Петр Павел назвал газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» законной целью Киева для подрыва. Об этом он заявил в интервью изданию Novinky. При этом он поспешил добавить, что рассуждает в гипотетическом ключе и не обладает информацией о причастности Украины к подрыву газопроводов.
По его словам, во время боевых действий стороны атакуют не только военные цели, но и важные стратегические объекты.
Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца, подозреваемого в подрывах «Северных потоков».
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«А трубопроводы — это стратегический объект. Если бы атака была направлена на прекращение поставок газа и нефти в Европу и возвращение денег в Россию, то — и я специально говорю «условно» — это была бы законная цель», — пояснил Павел.
Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца, подозреваемого в подрывах «Северных потоков».
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