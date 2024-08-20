Стала известна реакция ФРГ на призыв Туска «извиниться и замолчать» из-за «Северных потоков»

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, что тем, кто инициировал и поддерживал строительство «Северных потоков» следует «извиниться и замолчать», ошеломило немецких чиновников. Об этом информирует The Wall Street Journal.
Согласно информации источника, в Германии решили не отвечать Польше, чтобы не допустить ухудшения отношений между странами. Неназванный немецкий министр отметил, что Германия и Польша должны сотрудничать и вместе поддерживать Украину.
По его словам, президент РФ Владимир Путин является «общим врагом, о чем нужно помнить».
Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».
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По его словам, президент РФ Владимир Путин является «общим врагом, о чем нужно помнить».
Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».
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Екатерина Коршунова