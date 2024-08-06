Чехия не сможет передать Украине 800 тысяч обещанных снарядов

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Чехия вряд ли сможет передать Украине обещанные 800 тысяч боеприпасов. Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung.
«Прага вынуждена умерить свои амбиции в отношении помощи снарядами. Это будет гораздо дороже, чем предполагалось», — говорится в статье.
Автор напомнил, что еще в феврале текущего года чешский президент Петр Павел пообещал передать Украине 800 тысяч снарядов. Сейчас планы изменились, и теперь речь идет только о 500 тысячах, которые Киев может получить до конца года. При этом издание утверждает, что в июне украинское командование получило только 45 тысяч боеприпасов.
Глава МИД республики Ян Липавский пояснил, что подобная ситуация складывается из-за того, что не все страны союзники страны вкладывают необходимое количество денег.
При этом экс-замминистра обороны страны Томаш Копечны отметил, что снаряды сильно подорожали, и теперь обещанные Киеву 800 тысяч снарядов стоят в два раза дороже.
Таким образом, NZZ пишет, что сейчас уже становится непонятно, сколько же снарядов действительно сможет поставить Чехия Украине.
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Элина Позднякова