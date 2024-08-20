Президент Чехии допустил принятие Украины в НАТО

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Украину можно было бы принять в состав НАТО и с «временной административной границей». Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью изданию Novinky.
По его словам, восстановление Украиной контроля над всей территорией не является обязательным условием.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
Ранее сообщалось, что НАТО вскоре придется принять важное решение по своей политике в отношении Украины. Майор вооруженных сил (ВС) США в отставке Станислав Крапивник заявил, что в сентябре альянс должен будет решить, отказаться ли от «украинского проекта» или полностью участвовать в нем.
Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Если будет демаркация, хотя бы административная граница, то мы можем принять эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО с той территорией, которую она будет контролировать на тот момент», — пояснил он.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
Ранее сообщалось, что НАТО вскоре придется принять важное решение по своей политике в отношении Украины. Майор вооруженных сил (ВС) США в отставке Станислав Крапивник заявил, что в сентябре альянс должен будет решить, отказаться ли от «украинского проекта» или полностью участвовать в нем.
Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова