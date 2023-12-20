Президент Чехии признал неудачу контрнаступления ВСУ

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Президент Чехии Петр Павел выразил мнение о неудаче контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что операция не достигла запланированных результатов.
В интервью французской газете Monde он подчеркнул, что хотя на фронте происходят потери в людях и технике, значительных изменений не происходит.
Павел призвал украинские власти отказаться от наступательных действий и сосредоточиться на укреплении оборонительных позиций, не недооценивая при этом возможности и ресурсы России.
Ранее чешский президент предвидел развитие ситуации на Украине, предполагая значительные изменения, но отметил, что они не будут соответствовать ожиданиям Запада.
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Павел призвал украинские власти отказаться от наступательных действий и сосредоточиться на укреплении оборонительных позиций, не недооценивая при этом возможности и ресурсы России.
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Артем Кузьмин