Радио1
Главная / Новости / Политика/ Президент Чехии признал неудачу контрнаступления ВСУ

Президент Чехии признал неудачу контрнаступления ВСУ

Президент Чехии Петр Павел заявил о неудаче контрнаступления ВСУ
20 декабря 2023, 23:20
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Президент Чехии Петр Павел выразил мнение о неудаче контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что операция не достигла запланированных результатов.
В интервью французской газете Monde он подчеркнул, что хотя на фронте происходят потери в людях и технике, значительных изменений не происходит.

Павел призвал украинские власти отказаться от наступательных действий и сосредоточиться на укреплении оборонительных позиций, не недооценивая при этом возможности и ресурсы России.


Ранее чешский президент предвидел развитие ситуации на Украине, предполагая значительные изменения, но отметил, что они не будут соответствовать ожиданиям Запада.

Читайте также:

112: В подмосковном Наро-Фоминске упал беспилотник

Беспилотник с взрывчаткой сбросили на машину скорой помощи в ДНР

«Преступление»: Порошенко в Раде раскритиковал ситуацию в ВСУ
#преступление
#изменения
#президент
#интервью
#развитие
#днр
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Макрон оценил вероятность приглашения Путина на празднование высадки в Нормандии
Макрон допустил участие Путина в праздновании 80-летия высадки в Нормандии
20 декабря 2023, 23:56

Фото: kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал свои мысли относительно возможного приглашения Владимира Путина на празднование 80-летия высадки в Нормандии. Эту информацию распространило агентство РИА Новости.
Один из журналистов на телеканале France 5 уточнил, что в праздновании примет участие президент США Джо Байден. Он предположил, что Владимир Путин, присутствовавший на подобных мероприятиях десять лет назад, может не получить приглашения.

Макрон подчеркнул, что возможность приглашения Путина на событие возможна лишь при условии проведения мирных переговоров и изменения ситуации с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также:

Макрон объявил о готовности поговорить с Путиным

Путин прокомментировал рост цен на отечественные автомобили

Путин об отношениях с Францией: «На нет и суда нет»
#сша
#изменения
#владимир путин
#президент
#макрон
#байден
#джо байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США заявили о планах отправить иностранного космонавта на Луну
Белый дом заявил о планах США отправить иностранца на Луну до 2030 года
20 декабря 2023, 23:39

Фото: istockphoto/mikiell

До окончания десятилетия США планируют не только вернуть своих астронавтов на Луну, но и привлечь иностранных космонавтов.
Это решение, как сообщает РИА Новости, должно быть официально объявлено вице-президентом Камалой Харрис на заседании национального космического совета, назначенном на сегодня.

Согласно официальным заявлениям администрации США, возвращение астронавтов на Луну планируется в рамках миссии Артемида-3 к 2025 году. Однако по данным государственной контрольной службы, реальная дата этого события, скорее всего, будет отложена на более поздний срок — не раньше 2027 года.

Ранее Главное контрольное управление США информировало, что НАСА, вероятнее всего, не успеет осуществить высадку астронавтов на поверхность Луны к концу 2025 года. Предполагалось, что американцы выполнят высадку в рамках миссии Artemis 3 в 2025 или 2026 году, однако эти сроки могут быть пересмотрены.

Читайте также:

В США усомнились в проведении высадки на Луну в срок

Маск призвал человечество заселять другие планеты

Ракета «Союз-2.1б» со вторым спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур
#сша
#арктика
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
NE: Путин не стерпел поведение Финляндии и преподал ей урок
20 декабря 2023, 23:20

Фото: iStock/Ruma Aktar

Долгое время отношения между Российской Федерацией и Финляндией были стабильными и добрососедскими, но риторика финских властей претерпела за последнее время значительные изменения — теперь Финляндия относиться к России, как к врагу. Так, закрытие границ финской стороной заставило президент РФ Владимира Путина пойти на решительные меры, пишет NetEase.
В публикации говорится, что российский лидер сдерживал себя, наблюдая за поведением Финляндии, но в какой-то момент у Путина кончилось терпение. В том числе, он открыто заявил, что Финляндию «затащили» в НАТО, предупредив Хельсинки о потенциальных проблемах обозримом будущим. Кроме того, президент заявил о создании Ленинградского военного округа.

Обозреватели китайского издания уверены, что РФ продолжит укреплять армию на северо-западе страны. Они подчеркнули, что дальнейшие отношения Финляндии и России вызывают опасения.

Читайте также:

Поступок НАТО спровоцировал скандал в Финляндии

Посла Финляндии вызвали в МИД РФ из-за решения разместить силы НАТО на границе

Путин: НАТО беззастенчиво врёт на каждом шагу
#президент
#страны
#отношения
#нато
#финляндия
#россия
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На президиуме ЦК КПРФ поддержали кандидатуру Харитонова на выборы президента
20 декабря 2023, 22:37

Фото: iStock/bizoo_n

На президиуме ЦК КПРФ поддержали Николая Харитонова в качестве кандидата на президентские выборы от партии, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«Кандидатом в президенты от КПРФ станет Николай Харитонов, его кандидатуру поддержали на президиуме ЦК партии. Кандидатура еще будет обсуждаться на пленуме с секретарями первичных отделений накануне съезда, но официально имя станет известно в субботу», - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

Напомним, президентские выборы в 2024 году будут трёхдневными и пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.

О своём решении баллотироваться в президенты объявил и нынешний глава государства Владимир Путин.

Читайте также:

Онлайн-голосование на выборах президента РФ в 2024 году пройдет в 29 регионах

Матвиенко: Решение Путина идти на выборы-2024 стало главным событием года

Володин: Выдвижение Путина на новый срок необходимо как России, так и миру
#выборы
#кпрф
#президент
#кандидаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Страны Евросоюза решили принять участие в операции США в Красном море
20 декабря 2023, 21:54

Фото: iStock/SHansche

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что государства - члены Евросоюза решили принять участие в операции США для обеспечения свободы навигации и охраны судов в Красном море. Об этом Боррель написал в социальной сети X.
По словам Борреля, безответственные действия хуситов являются угрозой свободы судоходства в Красном море.

Ранее сообщалось, что США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли Североатлантического альянса будут защищать коммерческие суда от беспилотников и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.

Напомним, с момента начала войны между Израилем и Газой хуситы серьёзно решили взяться за проходящие в Красном море суды, которые связаны с еврейским государством.

Читайте также:

СМИ: США с союзниками намерены создать безопасный коридор в Красном море

Блинкен высказался о ситуации с арестованными в России американцами

Посол РФ в Британии оценил возможное возрождение отношений Москвы и Лондона
#сша
#море
#сми
#рф
#евросоюз
#корабль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Politico: Правозащитные организации призвали США прекратить помощь Израилю
20 декабря 2023, 21:54

Фото: iStock/goglik83

Сразу несколько мировых правозащитных организаций обратились к США с призывом прекратить помощь Израилю, об этом пишет издание Politico, к журналистам которого попало официальное письмо.
В документе, оказавшимся в распоряжении у СМИ, такие организации как Human Rights Watch и Amnesty International обращаются к главе американского оборонного ведомства Ллойду Остину с призывом прекратить спонсировать вооруженную агрессию Израиля, направленную против мирных палестинцев.

«Исполнение закона США касаемо помощи Израилю должно также привести к отказу от оказания некоторой помощи. Несмотря на хорошо задокументированные и заслуживающие доверия обвинения в жестоком нарушении прав человека подразделениями израильских сил безопасности, получение помощи США не было ограничено ни для какого подразделения»,- приводит Politico выдержку из коллективного письма организаций.

Отмечается, что среди отправителей обращения есть и американские компании, выступающие за защиту прав человека.

Читайте также:

В ЦАХАЛ заявили о взятии под контроль района Джебалия на севере Газы

Небензя: Только США и Израиль выступают против прекращения огня в Газе

Кирби: США видят разницу между жертвами в секторе Газа и на Украине
#сша
#обращения
#компании
#письма
#израиль
#финансирование
#права
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блинкен высказался о ситуации с арестованными в России американцами
Блинкен: США активно работают над возвращением Гершковича и Уилана из России
20 декабря 2023, 20:44

Фото: iStock/rarrarorro

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США очень активно работают над возвращением из РФ американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана. Об этом Блинкен сообщил на пресс-конференции по итогам года, трансляция доступна на сайте Госдепартамента.
Напомним, Эван Гершкович был задержан в конце марта этого года в Екатеринбурге. Ему предъявляется обвинение по статье о шпионаже. Пола Уилана осудили в РФ по аналогичной статье в 2020 году.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джозефа Байдена освободила близкого соратника Николаса Мадуро в обмен на американских заключённых. По информации СМИ, на свободу выпустили венесуэльского дипломата Алекса Сааба. В обмен на него, Венесуэла отпустила не менее десяти граждан Соединённых Штатов.

Читайте также:

В США освободили соратника Мадуро в обмен на американских заключённых

Блинкен заявил, что у США есть четкий план будущего развития Украины

Посол РФ в Британии оценил возможное возрождение отношений Москвы и Лондона
#сша
#обвинение
#сми
#план
#администрация
#рф
#арест
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В японском посольстве объявили о будущем курсе отношений с Россией
Посольство Японии: Страна придерживается мирного курса отношений с Россией
20 декабря 2023, 20:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Токио придерживается мирного курса и рассчитывает на переговоры с Москвой, об этом сообщает «РБК» со ссылкой на представителей посольства Японии.
«В связи с агрессией России против Украины японо-российские отношения находятся в сложной ситуации, и, к сожалению, в настоящее время мы не в том положении, чтобы сказать что-либо конкретное по поводу переговоров по мирному договору, но правительство Японии придерживалось и будет придерживаться курса на заключение мирного договора путем решения территориальной проблемы», - прокомментировали ситуацию представители дипломатического ведомства.

За комментариев в посольство журналисты обратились после заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что все территориальные споры России ​с ​другими странами, в том числе с Японией, можно считать закрытыми.

В японском ​дипведомстве также подчеркнули, что свою позицию они неоднократно пытались донести до российской стороны, в том числе, после заявления главы российского МИД.

Читайте также:

МИД: Япония готова заморозить активы 43 организаций из РФ

Япония выделит Украине помощь размером более $4 млрд

РИА Новости: Япония приняла новый пакет антироссийских санкций
#правительство
#мид
#отношения
#посольство
#рф
#япония
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блинкен заявил, что у США есть четкий план будущего развития Украины
Блинкен: у США есть четкий план развития Украины без текущего финансирования
20 декабря 2023, 20:34

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона имеется четкий план развития Украины без текущего финансирования. Слова Блинкена приводит РИА Новости.
Госсекретарь США отметил, что Вашингтону и его союзникам необходимо оказать помощь Киеву в преодолении тяжелой зимы, весны и лета. После чего украинское государство будет способность обрести экономическую, военную и демократическую стабильность.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет «безвозвратно испорчен», если Украина потерпит поражение, а конфликт в секторе Газа сохранится. Боррель призвал государства Европы «засучить рукава» для избежания подобных исходов.

Читайте также:

Генерал из НАТО раскрыл неожиданную деталь о мирных переговорах РФ и Украины

FT: США предлагают передать Украине замороженные активы РФ через ВБ и ЕБРР

Германия выделила Киеву 23 миллиона евро на киберпроекты в 2023 году
#сша
#помощь
#конфликт
#украина
#государство
#ес
#нато
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф