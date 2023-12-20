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«Преступление»: Порошенко в Раде раскритиковал ситуацию в ВСУ

Порошенко выступил в Раде и раскритиковал ситуацию в ВСУ
20 декабря 2023, 19:53
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Дефицит снарядов и вооружения, возникший в Вооружённых силах Украины, является преступлением, с таким заявлением выступил бывший президент республики Петр Порошенко, выступая в Верховной раде, запись его речи опубликовал YouTube-канал «Прямой».
«Сегодня утром я вернулся с фронта. И сказать, что там не хватает снарядов — ничего не сказать. Это то, что говорят наши военные. Сказать, что не хватает систем противовоздушной обороны, — ничего не сказать», - прокомментировал сложившуюся ситуацию Порошенко.

По его словам, у украинских солдат также не ​хватает дронов, при том, что на складах они находятся в больших количествах.


Порошенко заявил, что подобная ситуация может считаться преступлением, ​за которое необходимо наказывать.

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В Киеве подростки рядом с танцующим псом развернули нацистский флаг
20 декабря 2023, 18:57

Фото: istockphoto/Sergii Petruk

В Киеве подростки развернули нацистский флаг рядом с человеком, который танцевал и был одет в костюм пса Патрона.
Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале «Политика Страны».

На опубликованных видеокадрах заметно, как вокруг «Патрона» и парней с флагом собралась молодежь и снимала происходящее на видео. Причины и цели данной акции не приводятся.

Пес Патрон — это служебная собака породы джек-рассел-терьер. Её после начала СВО стали использовать саперы ВСУ для разминирования территорий. Животное приобрело широкую известность в интернете, став символом Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования при МВД Украины.

Ранее бывший депутат Рады Игорь Лапин заявил, что утверждения украинских пропагандистов и экспертов о дефиците снарядов у армии России не обоснованы и предложил им посетить Артемовск, чтобы убедиться в этом.

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#украина
#всу
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На пляже в Севастополе разбился дрон ВСУ из-за перегруза взрывчаткой
20 декабря 2023, 18:38

Фото: iStock/sommersby

На пляже в Севастополе местная жительница обнаружила разбившийся украинский беспилотник «Бобер», который рухнул из-за перегруза взрывчаткой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, украинский дрон-камикадзе обнаружила женщина во время прогулки с собакой. Она сразу же вызвала полицию. На место находки приехали экстренные службы. После осмотра стало ясно, что это «Бобер», дрон, которые часто сбивают на подлете к Москве.

На разбитом экземпляре оказалось слишком много взрывчатки. Помимо основной боевой части с 20 кг на БПЛА также дополнительно прикрепили целлофановые пакеты с британским пластичным зарядом весом 10 кг. Предполагается, что беспилотник рухнул из-за чрезмерной нагрузки.

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#беспилотник
#дрон
#женщина
#бпла
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Появились подробности о состоянии Охлобыстина после ранения на Донбассе
Певец Апачев: Иван Охлобыстин жив, небольшая трещина в ребре
20 декабря 2023, 17:09

Фото: iStock/Josiah S

Певец Аким Апачев сообщил, что сейчас с Иваном Охлобыстиным, попавшим под обстрел ВСУ на Донбассе, все в порядке. Он жив, однако есть трещина в ребре. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».
«Иван Охлобыстин жив. Небольшая трещина в ребре», - рассказал Апачев.

По его словам, о состоянии Охлобыстина он узнал от лечащих врачей.

Напомним, дочь российского актера Ивана Охлобыстина Евдокия сообщила, что артист оказался под обстрелом в Донбассе, куда приехал вместе с женой Оксаной Арбузовой, чтобы передать гуманитарную помощь. По ее словам, отец «словил пулю», но его спас бронежилет. Жена Охлобыстина также подтвердила данный факт.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестные залили пеной двери в квартиры военных корреспондентов Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова.

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#отец
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Экс-депутат Рады предложил ехать в Артемовск тем, кто говорит о дефиците снарядов в ВС РФ
Экс-депутат Рады Лапин: у российской армии нет дефицита снарядов
20 декабря 2023, 16:52

Фото: iStock/JARAMA

Бывший депутат Рады Игорь Лапин заявил, что утверждения украинских пропагандистов и экспертов о дефиците снарядов у армии России не обоснованы и предложил им посетить Артемовск, чтобы убедиться в этом.
«У них дефицита снарядов нет. Все, кто говорят про дефицит снарядов, я предлагаю им поехать под Бахмут (украинское название Артемовска — ред.) Кто говорит про дефицит у русских, езжайте под Бахмут, и вы сами все увидите», — предложил Лапин в эфире YouTube-канала «Сейчас».

При этом, по его словам, ВСУ испытывают реальный снарядный голод. Особенно сильно от этого страдает пехота. Он предупредил, что в случае, если поставки западного вооружения не возобновятся, украинские военные вынуждены будут покинут занимаемые позиции.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский заявлял, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) решили сократить военные операции из-за нехватки артиллерийских снарядов на фоне недостатка помощи от западных союзников.

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#вооружения
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Генерал ВСУ рассказал, почему раненых украинских военных оставляют на поле боя
Генерал Кривонос: ВСУ не забирают раненых с фронта из-за атак дронов ВС РФ
20 декабря 2023, 16:40

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Украинские военные не эвакуируют раненых с поля боя из-за страха перед российскими дронами, которые наносят удары по приближающейся технике ВСУ. Об этом рассказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
«На многих участках фронта техника не выезжает на передовую, потому что, как только она появляется на расстоянии трех-четырех километров от передовой, ее сразу атакуют российские дроны. На некоторых участках – до восьми километров», - пояснил Кривонос в интервью YouTube-каналу Newsroom.

По его словам, раненых товарищей украинские военные выносят с поля боя на руках.

Кривонос также отметил превосходство комплексов РЭБ российской армии и возмутился тем фактом, что Украина не производит собственные системы радиоэлектронной борьбы.

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#дроны
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На Украине планируют создать 50 тысяч FPV-дронов в декабре
20 декабря 2023, 15:44

Фото: istockphoto/valio84sl

В планах Украины производство 50 тысяч FPV-беспилотников в декабре.
Об этом министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил в Telegram-канале.

«Уже в декабре мы производим более 50 тысяч FPV-дронов. Кроме FPV-дронов мы уже способны произвести в следующем году более 10 тысяч ударных дронов средней дальности, и более 1000 дронов с дальностью за 1000 километров», — сообщил Камышин.
20 декабря Камышин сообщил, что в 2024 году Киев планирует произвести более миллиона разведывательно-ударных беспилотников FPV и более 11 тысяч ударных дронов средней и большой дальности.

В этот же день издание Newsweek информировало, что платформа по поддержке ВСУ United24 приобретёт пять тысяч дронов-камикадзе для компенсации недостаточной работы артиллерии.

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#украина
#всу
#сво
#новости
#беспилотник
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На Украине рассказали о новом способе выезда мужчин призывного возраста из страны
Погранслужба: украинские мужчины покидают страну как сопровождающие инвалидов
20 декабря 2023, 15:03

Фото: istock / Bychykhin_Olexandr

Мужчины призывного возраста уезжают с Украины как лица, который сопровождают инвалидов. Об этом рассказал начальник отдела организации погранконтроля западного регионального управления Госпогранслужбы республики (ГПСУ) Игорь Матвейчук.

Он рассказал, что сейчас на Украине мужчинам выдается около 6 тысяч разрешений на выезд.

«Среди них около 15 процентов — инвалиды и сопровождающие их лица», — отметил глава пограничной службы.
Матвейчук обратил внимание, что по закону вместе с инвалидом можно выехать сразу нескольким людям, указанным в сопроводительных документах как ухаживающие за ним лица. Отмечается, что сотрудники погранслужбы не могут проверить, вернулись ли сопровождающий обратно в страну.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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Дочь Охлобыстина сообщила о попадании актера под обстрел в Донбассе
20 декабря 2023, 14:48

Фото: istockphoto/breakermaximus

Дочь российского актера Ивана Охлобыстина Евдокия сообщила, что артист оказался под обстрелом в Донбассе, куда приехал вместе с женой Оксаной Арбузовой, чтобы передать гуманитарную помощь.
Об этом она рассказала в своём Instagram-аккаунте (социальная сеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Дочь актера сообщила, что Охлобыстин «словил пулю», но его спас бронежилет.

«Слава богу в броник! Горжусь невероятно. Психи реально», —пишет Евдокия Охлобыстина.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестные залили пеной двери в квартиры военных корреспондентов Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова, об этом пишет «КП» со ссылкой на свой источник. По словам собеседника издания, происшествие случилось 17 декабря.

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В США считают, что пора перестать верить в победу ВСУ
Экс-разведчик Шаффер: Западу стоит прислушаться к словам Путина об Украине
20 декабря 2023, 14:19

Фото: iStock/macky_ch

Руководствам стран Запада стоит прислушаться к словам президента России Владимира Путина об Украине и ситуации на фронте, а не продолжать надеяться на победу ВСУ. Такое заявление сделал бывший разведчик ВС США Тони Шаффер.
«В правительстве России обсуждают условия капитуляции Украины, а Запад притворяется, что все хорошо, что им нужно продолжать оказывать финансовую помощь. Это сумасшествие», - рассуждает Шаффер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Он напомнил, что Путин четыре часа общался с народом и СМИ в рамках пресс-конференции. Бывший разведчик отметил, что не в интересах США продолжать притворяться, что Россия не выигрывать.

По его словам, западные СМИ уже должны признать горькую правду о поражении ВСУ на поле боя и превосходство армии России.

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