«Преступление»: Порошенко в Раде раскритиковал ситуацию в ВСУ

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Дефицит снарядов и вооружения, возникший в Вооружённых силах Украины, является преступлением, с таким заявлением выступил бывший президент республики Петр Порошенко, выступая в Верховной раде, запись его речи опубликовал YouTube-канал «Прямой».
«Сегодня утром я вернулся с фронта. И сказать, что там не хватает снарядов — ничего не сказать. Это то, что говорят наши военные. Сказать, что не хватает систем противовоздушной обороны, — ничего не сказать», - прокомментировал сложившуюся ситуацию Порошенко.
По его словам, у украинских солдат также не хватает дронов, при том, что на складах они находятся в больших количествах.
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Евгения Парфентьева