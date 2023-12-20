112: В подмосковном Наро-Фоминске упал беспилотник

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В городе Наро-Фоминск Московской области упал беспилотник, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, беспилотный летательный аппарат потерпел крушение в районе Краснопресненского пруда в Наро-Фоминска.
В настоящий момент территория, на которой разбился дрон, оцеплена, на месте происшествия работают экстренные службы. Из-за случившегося в оцепленном районе образовалась огромная пробка, жители подмосковья не могут добраться домой.
19 декабря украинский беспилотник был сбит в подмосковном Одинцово. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, вражеский аппарат был уничтожен с помощью дежурных сил ПВО.
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В настоящий момент территория, на которой разбился дрон, оцеплена, на месте происшествия работают экстренные службы. Из-за случившегося в оцепленном районе образовалась огромная пробка, жители подмосковья не могут добраться домой.
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Евгения Парфентьева