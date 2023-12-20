Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ 112: В подмосковном Наро-Фоминске упал беспилотник

112: В подмосковном Наро-Фоминске упал беспилотник

20 декабря 2023, 20:46
Фото: iStock/NatureNow

Фото: iStock/NatureNow

В городе Наро-Фоминск Московской области упал беспилотник, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, беспилотный летательный аппарат потерпел крушение в районе Краснопресненского пруда в Наро-Фоминска.

В настоящий момент территория, на которой разбился дрон, оцеплена, на месте происшествия работают экстренные службы. Из-за случившегося в оцепленном районе образовалась огромная пробка, жители подмосковья не могут добраться домой.


19 декабря украинский беспилотник был сбит в подмосковном Одинцово. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, вражеский аппарат был уничтожен с помощью дежурных сил ПВО.

Читайте также:

Собянин: Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника

РИА: После попадания ракеты в жилой дом в Донецке выгорел весь подъезд

На пляже в Севастополе разбился дрон ВСУ из-за перегруза взрывчаткой
#беспилотник
#наро-фоминск
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Беспилотник с взрывчаткой сбросили на машину скорой помощи в ДНР
20 декабря 2023, 20:20

Фото: iStock/Motortion

В селе Верхнеторецкое беспилотный летательный аппарат сбросил взрывчатку на автомобиль скорой помощи, об этом сообщили в Минздраве РФ.
Беспилотник сбросил взрывчатое вещество на автомобиль скорой медицинской помощи 20 декабря. К счастью, находившиеся внутри в момент прилёта медики не получили серьезных травм.

В Минздраве отметили, что медицинским специалистам, работающим в Донецкой Народной Республике, часто приходится сталкиваться с риском для жизни в своей профессии. Они спешат к людям на помощь даже находясь под непрекращающимися обстрелами.

В ведомстве напомнили, что в ноябре в результате аналогичного прилёта беспилотника по скорой помощи погиб водитель.

«Несмотря на угрозу для жизни и здоровья, медицинские специалисты продолжают с честью выполнять свой служебный долг и спасать людей», - в заключении отметили в Минздраве.

Читайте также:

Украинский беспилотник упал на крышу супермаркета в центре Горловки и взорвался

На пляже в Севастополе разбился дрон ВСУ из-за перегруза взрывчаткой

На Украине планируют создать 50 тысяч FPV-дронов в декабре
#автомобиль
#беспилотник
#медики
#днр
#взрывчатка
#скорая помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На подростков в Киеве завели дело за распространение нацистской символики
20 декабря 2023, 20:05

Фото: iStock/simpson33

В Киеве устанавливают личности подростков, устроивших фотосессию с нацистской символикой, об этом сообщили в прокуратуре по региону.
Ранее в Киеве группа подростков устроила фотосессию с нацистскими флагами и ростовой куклой пса по кличке Патрон, талисмана украинских саперов. Мотивы людей, устроивших подобную акцию в украинской столице, остаются неизвестными.

«При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту распространения нацистской символики – часть 1 статьи 436-1 УК Украины», - прокомментировали ситуацию представители киевского надзорного ведомства.

Отмечается, что правоохранители устанавливают личности молодых людей, принимавших участие в нацистской акции.

Читайте также:

СК: Жителя Астрахани заключили под стражу за реабилитацию нацизма

СК РФ заочно предъявил обвинения украинскому националисту Ярославу Хунку

Певец Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих
#ук
#акции
#расследование
#нацизм
#украина
#киев
#уголовное дело
#подростки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
5-летняя девочка оказалась в реанимации после группового изнасилования
The Times of India: в Индии мужчины изнасиловали 5-летнюю девочку
20 декабря 2023, 19:41

Фото: istockphoto/Marija Stepanovic

В индийском штате Мадхья-Прадеш 5-летнюю девочку похитили двое неизвестных и изнасиловали.
The Times of India сообщает, что о пропаже 5-летней девочки в полицию 17 декабря сообщили родители. Девочку примерно сутки искали спасатели. Ребёнка нашли без сознания на одной из улиц в районе Харда штата Мадхья-Прадеш.

Девочку госпитализировали в отделение реанимации больницы в Бхопале. По данным медиков девочка подверглась изнасилованию.

К преступления могут быть причастны двое мужчин. Их личности уже установлены. Одного уже задержали, второй объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина отрубил голову своей супруге из-за того, что она вовремя не принесла ему любимый чай. Об этом сообщает портал News9Live.


Читайте также:

Мужчина обезглавил супругу из-за чая на глазах у сына

Мертвый сын около трех недель пролежал у ног мертвой матери в квартире в центре Москвы

В Колумбии турист отправился на вечеринку и умер
#индия
#новости
#происшествие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Колумбии турист отправился на вечеринку и умер
Daily Mail: в Колумбии туриста после вечеринки нашли мёртвым в отеле
20 декабря 2023, 19:19

Фото: istockphoto/Edafoto

Турист из США сходил на вечеринку в городе Медельин, Колумбия. После чего его нашли без признаков жизни в номере отеля на следующий день.
Daily Mail пишет, что 32-летний Филип Маллинз отдыхал в колумбийском городе с друзьями. Утром в субботу он не пришёл на назначенную экскурсию. Друзья начали волноваться. Они отправились в отель Маллинза и попросили администрацию открыть дверь номера. Мужчина был обнаружен мертвым в номере.

Медики выяснили, что в организме туриста нашли галлюциногенные вещества. Полиция выяснит, могла ли передозировка стать причиной произошедшего.

Ранее сообщалось, что гендиректор строительной компании и его заместитель по строительству погибли из-за железобетонных блоков, которые обрушились на бытовку в Москве.

Читайте также:

В Москве бетонные блоки убили гендиректора строительной компании и его зама

В рязанской частной клинике умер 3-летний ребенок

Мужчина обезглавил супругу из-за чая на глазах у сына
#туристы
#происшествие
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК: В Тульской области за коррупцию осудили бывшую чиновницу и её мужа
20 декабря 2023, 19:18

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Тульской области вынесли приговор бывшему замминистра природных ресурсов и экологии региона Диане Гришиной и её супругу, об этом сообщили в Следственном комитете и прокуратуре по региону.
Следствию удалось установить, что в период с марта 2014 года по май 2019 года чиновница получала взятки от главы компании по добыче песка. В сумме Гришиной передали 4,6 миллиона рублей.

Выяснилось, что посредником при передачи взяток её супруг Роман. В отношении ещё одного посредника, которого удалось установить следствию, уже был вынесен обвинительный приговор.

Как отметили в Следственном комитете, взятки Гришина получала «за попустительство и покровительство со стороны работниц министерства».

Центральный районный суд Тулы приговорил Гришину к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы, а её супруга к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Читайте также:

ТАСС: В Хабаровске бывший таможенник получил девять лет колонии за взятки

В Волгограде осудили пятерых военных за взятку от участия в СВО

Задержан глава ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майор Бойко
#суд
#приговор
#тульская область
#взятка
#чиновники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мертвый сын около трех недель пролежал у ног мертвой матери в квартире в центре Москвы
В центре Москвы в квартире обнаружены трупы матери и сына
20 декабря 2023, 19:12

Фото: iStock/Motortion

В квартире в центре Москвы были обнаружены тела мужчины и его престарелой матери. Они умерли около трех недель назад. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, соседи пожаловались на страшную вонь, которая исходила из квартиры. Дверь была закрыта изнутри, поэтому на место были вызваны сотрудники МЧС, которые вскрыли жилище. Там они обнаружили страшное зрелище: на стуле было обнаружено тело 90-летней женщина, а возле ее ног разлагался труп ее сына.

По предварительным данным, смерть обоих наступила около трех недель назад. При этом предполагается, что первым умер сын. По словам соседей, он сильно злоупотреблял алкоголем. По данному факту проводится проверка.

Читайте также:

Мужчина обезглавил супругу из-за чая на глазах у сына

В рязанской частной клинике умер 3-летний ребенок

Появились подробности о девушке, которую нашли изнасилованной с выколотыми глазами
#проверка
#смерть
#мчс
#квартиры
#труп
#женщина
#мужчина
#сотрудники
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шесть человек пострадали в ДТП с легковушкой и такси в Луганске
20 декабря 2023, 19:06

Фото: iStock/Anton Novikov

В результате столкновения такси и легкового автомобиля в Луганске пострадали шесть человек, об этом сообщает МВД по региону в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, авария произошла 20 декабря в 16:00 на улице Победоносной.

Автомобиль такси столкнулся с легковой машиной. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

«По данным Минздрава Луганской Народной Республики 6 человек получили травмы различной степени тяжести, двое из них находятся в тяжелом состоянии», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.

В МВД также добавили, что травмы получили оба водителя транспортных средств, а также четыре пассажира.

Читайте также:

На Кубани арестовали сотрудника ГАИ, который пьяным устроил смертельное ДТП

В центре Москвы загорелся автомобиль режиссёра Игоря Гринякина

URA.RU: В Екатеринбурге автомобиль после столкновения снёс женщину на тротуаре
#гибдд
#авария
#мвд
#такси
#автомобиль
#травмы
#пострадавшие
#лнр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Одинцове ищут мужчину, нецензурно ругавшего пенсионеров на улице
20 декабря 2023, 18:55

Фото: Istockphoto / z1b

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, оскорбляющего прохожих в городе Одинцово. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Московской области.
«В ходе мониторинга интернета была выявлена видеозапись, на которой мужчина нецензурно бранит пожилых граждан. По этому факту проводится проверка. Сотрудники полиции пытаются установить личность правонарушителя. Уже начат его розыск», – говорится в телеграм-канале подмосковного главка МВД.
Уточняется, что действиям правонарушителя будет дана правовая оценка. Также будет принято решение в соответствии с законодательством.

Читайте также:

В Балашихе открыли мемориальную доску спасателю Олегу Калмыкову

Трое пострадавших госпитализированы после падения льда с крыши в Люберцах

В Воскресенске мужчина забил молотком свою девушку
#инцидент
#одинцово
#пенсионеры
#мвд московской области
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В новосибирском аэропорту пассажиры оказались заблокированы в зале прилёта
20 декабря 2023, 18:45

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

По данным SHOT, пассажиры, которые прилетели в Новосибирск, не могут выйти в город около получаса.
О причинах случившегося представители аэропорта пока ничего не сообщают. Среди застрявших оказались пассажиры рейсов из Москвы, Калининграда и Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса высадил женщину с тремя детьми ночью у леса в 5 км от населенного пункта.

В пресс-службе регионального СУ СК России сообщают, что водитель автобуса № 105, следуя по маршруту, решил высадить женщину с тремя несовершеннолетними детьми в темное время суток рядом с лесом. Водитель сослался на невозможность дальнейшего движения по неочищенной дороге.

Читайте также:

В Смоленской области водитель автобуса высадил мать с детьми ночью в лесу

Двухлетнюю екатеринбурженку, которую нашли в сугробе, выписали из больницы домой

В Люберцах глыбы льда упали на четырёх человек на входе в военкомат
#аэропорт
#новости
#общество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф