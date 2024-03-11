Президент Чехии высказался положительно об отправке войск НАТО на Украину

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Президент Чехии Петр Павел уверен, что отправка военнослужащих НАТО на Украину не нарушает никаких международных правил при условии, что они не будут участвовать в военных действиях. Своим мнением он поделился в интервью порталу EurActiv.
Президент Чехии высказал мнение, что с точки зрения международного права и Устава ООН ничто не должно помешать войскам НАТО, а также гражданским лицам, прибывшим из стран альянса, оказывать помощь в обучении ВСУ. Это даже удобнее, чем когда военнослужащие Украины отправляются на обучение в страны НАТО и Евросоюза.
Петр Павел подчеркнул, что есть четкая разница между проведением обучающих мероприятий и развертыванием военных сил НАТО для участия в российско-украинском военном конфликте.
Президент также добавил, что четко усвоил намерения, озвученные Кремлем: «любой, кто оказывает Украине какую-либо помощь, будет законной мишенью для России».
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Петр Павел подчеркнул, что есть четкая разница между проведением обучающих мероприятий и развертыванием военных сил НАТО для участия в российско-украинском военном конфликте.
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Мария Федоровцева